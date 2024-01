Si no has conseguido matricularte en septiembre del grado que querias, si aún no sabes qué quieres estudiar exactamente, si quieres dar un cambio a tu vida... Sea cual sea tu caso, UNIVERSAE ha abierto un periodo extraordinario de matriculación que permitirá estudiar un grado medio o superior, avalado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a partir de febrero, ofreciendo así una oportunidad única a estudiantes cualquier parte del mundo.

UNIVERSAE inaugura en Barcelona el instituto de Formación Profesional más grande del mundo El Instituto Superior de Formación Profesional ofrecerá, además, facilidades de matrícula sin competencia garantizando una educación al alcance de todos con financiación a la carta, como la posibilidad de pagar la matrícula desde 80 euros al mes y de empezar a pagar en el mes marzo. De esta forma, UNIVERSAE vuelve a transformar el panorama educativo abriendo esta nueva posibilidad de estudiar a partir de febrero y titular desde dos semestres. Dentro de las ventajas de UNIVERSAE encontramos su extensa oferta de grados oficiales, todos con una alta tasa de empleabilidad. Entre los más de 50 grados medios y superiores que ofrece, todos ellos expedidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se incluyen aquellos con mayor demanda laboral en la actualidad: los de Informática, Administración y Finanzas y Sanidad. Más de 50 grados oficiales con una alta empleabilidad UNIVERSAE ofrece los grados medios de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes a distancia y los grados superiores de Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW). Los interesados en estudiar algún grado relacionado con Administración pueden cursar Gestión Administrativa, Administración y Finanzas y Asistencia a la Dirección. En cuanto al área de Sanidad, la oferta educativa de UNIVERSAE incluye los grados medios de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Emergencias Sanitarias y Farmacia y Parafarmacia, hasta los grados superiores de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Dietética, Documentación y Administración Sanitarias, Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Laboratorio Clínico y Biomédico. ¿Estudiar? Cuando, como y donde quieras La flexibilización de la educación superior que desarrolla UNIVERSAE también se hace patente en su innovador y pionero ecosistema educativo que permite estudiar cualquiera de sus más de 50 grados sin límites físicos ni horarios, donde, cuando y como quieran los alumnos. Los alumnos del Instituto Superior de FP pueden así acceder a experiencia educativa transformadora basada en las últimas tecnologías a través de UNIVERSAE360, que incluye todo lo necesario para que los alumnos estudien Formación Profesional desde cualquier lugar y en cualquier momento. En él se integran videoclases con realidad aumentada, tecnología inmersiva, actividades gamificadas, simulaciones 3D y test de autoevaluación, ofreciendo a sus alumnos un aprendizaje personalizado, entornos virtuales y simulaciones que imitan situaciones del mundo real y una actualización continua de habilidades. UNIVERSAE 360 convierte los temarios de cada especialidad en herramientas pedagógicas digitales altamente atractivas y efectivas, de manera que adquieren más fácilmente y en menor tiempo las competencias profesionales y los conocimientos de cada grado. Ofrecerá facilidades de matrícula garantizando una educación al alcance de todos, con financiación a la carta Además, permite la igualdad de oportunidades para todas aquellas personas que, desde todos los rincones del mundo y desde cualquier dispositivo, quieran estudiar y acceder al mundo laboral ya que UNIVERSAE transciende las fronteras. Carlos Martínez, alumno de UNIVERSAE, ha explicado que “el año pasado lo inicié sin un objetivo determinado y, al saber que podía comenzar a estudiar un grado oficial en febrero, me matriculé dando un giro radical a mi vida. Antes de terminar el curso ya tenía un empleo estable”. Esto se debe a que los alumnos UNIVERSAE obtienen una gran cualificación ya que se especializan en las mejores empresas nacionales e internacionales, dos aspectos que conducen al éxito y a la empleabilidad de forma directa. Una de las grandes potencialidades de este Instituto Superior de FP es su programa de alianzas con las mejores empresas en las que recibir formación práctica de forma especializada. De esta forma, en sólo un año desde su matriculación, los alumnos de UNIVERSAE pueden entrar a formar parte de las compañías nacionales e internacionales más importantes. UNIVERSAE lanza más de 15.000 ofertas de empleo para sus alumnos de Vigo y toda España Gracias a UNIVERSAE Empleo, las empresas más relevantes del panorama nacional e internacional captan profesionales especializados a través UNIVERSAE Business Acceleration Program, ofreciendo más de 15.000 ofertas de empleo en activo cada día y consiguiendo un doble objetivo: Las compañías cuentan con personas altamente cualificadas y los alumnos consiguen un empleo de calidad. UNIVERSAE inaugura el Instituto de FP más grande del mundo UNIVERSAE cuenta ya con ocho sedes en cinco países del mundo. A las ya existentes en Madrid, Cornellá de Llobregat (Barcelona), Murcia, Bogotá (Colombia), San José (Costa Rica), Quito (Ecuador), y México DC (México), se ha sumado esta misma semana un campus de 13.000 nuevos metros cuadrados en Sant Joan Despí (Barcelona) que se convierte en el instituto de Formación Profesional más grande del mundo. La inauguración de esta nueva sede de UNIVERSAE tuvo lugar el pasado miércoles en un acto al que asistieron la alcaldesa de Sant Joan Despí, Belén García, acompañada de las concejalas Judith Riera y Miriam Espert; el teniente coronel Emilio Alegre, secretario general de la Delegación de Defensa en Cataluña; el embajador de Ecuador, Patricio Garcés; la cónsul de México, Claudia Pavlovich; la vicecónsul del Reino de Marruecos, Loubna Rai; la cónsul adjunta de Argentina, Erika Imhof, y la capitana de los Mossos d´Esquadra, Cristina Sánchez, entre otros.