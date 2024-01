Es uno de los propósitos más repetidos de cada enero: cambiar de hábitos, comer mejor, hacer deporte... en definitiva: perder peso para estar más sanos. “Todos sabemos cómo se hace, pero necesitamos a alguien que nos ayude a buscar la forma de llevarlo a cabo de verdad”. Así presenta la doctora Bertina Ferrández Pérez el proceso de cambio que envuelve una pérdida de peso controlada y saludable.

Médico de familia y máster en Nutrición y Dietética, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, la experta se muestra convencida de que cada uno de nosotros podemos hacernos responsables de nuestra salud, si bien llega un punto en el que muchos no se ven capaces de controlarlo solos. “Por eso, ahora más que nunca, resulta importante que un profesional les acompañe en este proceso”.

Desde Nutrendo, en Vigo, repasa con FARO las dudas más frecuentes de aquellos que quieren dejar atrás los excesos o atacar un problema de obesidad que no les permite sentirse cómodos en su piel.

- La dieta ¿es la clave del proceso?

“Si solo como lechuga y pollo durante un año, adelgazaré”. Claro que sí, pero estar sano va mucho más allá. Es un camino que es imposible de transitar sin una buena relación con la comida.

No se trata de encadenar dietas estrictas, sino de cambiar nuestra forma de comer y nuestra relación con los alimentos. La clave es conseguir un hábito agradable, que nos guste, que sea sano, que no suponga una condena cumplir. Esa es la única dieta que de verdad puede durar en el tiempo. Por eso no hablamos de dietas, hablamos de planes nutricionales personalizados.

Pero no son lo único. Necesitamos movilizar diferentes aspectos de nuestra vida, y para ello muchas veces nos hace falta un acompañamiento profesional que nos ayude a no flaquear. Eso es lo que nos diferencia a Nutrendo de otras clínicas: ofrecemos supervisión médica en todo momento, por parte de un equipo multidisciplinar que acompaña al paciente desde el día uno.

- ¿Puedo seguir tratamientos virales que me recomiendan mis amigos? ¿Por qué a ellos les funcionan y a mí no?

No hay una única solución para todos. Estas deben ser personalizadas y adaptadas a cada persona que entra por la puerta, incluyendo diferentes enfoques para que sea completo. Desde la ingesta de una dieta adecuada a sus necesidades y gustos hasta la práctica de ejercicio, pasando por el coaching nutricional y el apoyo psicológico...

Es la única forma de conseguir un cambio de hábitos permanente. Nosotros contamos con un equipo de diferentes profesionales que atacan a través de todos esos puntos de vista, de forma somos capaces de delimitar qué es lo que hay que tratar y cómo.

Sobre todo, nos centramos en averiguar qué ha salido mal en otras ocasiones y tratamos de corregirlo. No se trata de pasar del blanco al negro, ni de aspirar a grandes objetivos inalcanzables, sino de tratar que el paciente se sienta motivado, trabajar objetivo a objetivo, día a día, y apostar por una estrategia que funcione a largo plazo. Para ello, cada plan ha de diseñarse como un traje a medida de cada persona y tener en cuenta sus gustos y necesidades.

- Si mi caso es más complicado, ¿hay otro tipo de soluciones médicas?

Nosotros somos expertos en obesidad, consiguiendo un éxito en pérdida de peso cercano al 100% en los pacientes que hemos tratado desde 2012. Y es que hay técnicas complementarias que se utilizan acompañando ese cambio de hábitos (nunca como solución única y siempre si se trata de una situación específica, como problemas de obsesidad más graves). Hablamos de tratamientos como los conocidos balones gástricos. Aunque muchas clínicas los utilizan sin medir la verdadera necesidad del paciente, para nosotros es necesario examinar las circunstancias, y con ellas escoger el que mejor se adapta a sus necesidades o problemáticas de pérdida de peso. Existe el balón ingerible, que no necesita de endoscopia ni operación, se coloca en un procedimiento muy corto y dura 4 meses. Luego se deshace solo.

Aunque es una ayuda muy buena, sigue necesitando acompañarse de todo lo demás: cambio de hábitos, ejercicio y mentalidad.