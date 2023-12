Trátase dun dos “clásicos” de Nadal da capital do Lérez. O Pavillón Municipal de Deportes de Pontevedra acolleu, na tarde de onte, unha nova edición do Festival de Nadal do Club Treboada.

Un evento no que máis de 400 deportistas - entre eles os convidados dos clubes Xiada, Pontus Veteris e As Triscas, de Pontevedra, e Saraiba de Poio, que compartiron tapiz cos equipos e as escolas do Club Treboada - amosaron as súas habilidades nas modalidades de acrobática, rítmica e tranpolín, gañando o aplauso do público. Familiares e amigos dos participantes puideron comprobar de primeira man a evolución destes deportistas e das novas promesas nas súas diferentes categorías. Pontevedra, capital da ximnasia O pasado mes de xuño, a Boa Vila convertiuse na capital estatal da ximnasia acollendo, durante duas fines de semana consecutivas, o Campeonato Nacional de Trampolín e o Campeonato de España de Gimnasia Acrobática. O certame, organizado polo Club Treboada en colaboración co Concello de Pontevedra e a Real Federación Española de Gimnasia, contou coa presenza de máis de de 1.400 participantes procedentes de dez comunidades autónomas. De xeito paralelo, o Club Treboada quixo aproveitar a ocasión para celebrar a terceira edición do Open Treboada Cidade do Lérez nas suas diferentes categorías.