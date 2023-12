A Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) en colaboración coa Xunta de Galicia e a Confederación de Empresarios de Galicia está a sensibilizar sobre a importancia de previr os trastornos musculo-esqueléticos (en diante TME), que son as lesións específicas que afectan a ósos, articulacións, músculos, tendóns e nervios, constituíndo na actualidade un problema de saúde laboral frecuente.

Alteran a saúde, incrementan os custos de produción e sanitarios, causando prexuízos a toda a cadea de valor. Pódense dar en calquera zona do corpo, sendo as máis comúns pescozo, costas e extremidades superiores.

Con esta campaña tamén se preténde chamar a atención non só na prevención no centro de traballo, senón tamén cando se teletraballa.

A maior parte dos TME de orixe laboral, vanse desenvolvendo por exposicións repetidas ou prolongadas a situacións desfavorables no desempeño do traballo, ou por unha manipulación inadecuada das cargas.

A dor muscular e/o articular, a perda de forza, a sensación de hormigueo e a diminución da sensibilidade, son síntomas característicos que alertan sobre a existencia destes danos.

A sobrecarga física que pode producirse durante a execución de tarefas que entrañen esforzos físicos mantidos ou desproporcionados, como son as operacións relacionadas coa manipulación manual de cargas, os movementos repetitivos, ou o mantemento da postura de forma puntual ou continuada no tempo, é, sen dúbida, a causa máis frecuente de produción destas patoloxías no ámbito laboral.

Non hai que esquecer con todo que existen ademais outros factores de risco de tipo físico que poden contribuír en maior ou menor medida á aparición dos TME, como unha inadecuada iluminación do posto de traballo, frío ou calor excesivos, elevados niveis de ruído, inadecuado deseño das ferramentas utilizadas ou existencia de vibracións.

O desenvolvemento dun traballo demasiado esixente ou, pola contra, demasiado monótono e repetitivo, a insatisfacción laboral, a falta de recoñecemento ou apoio, os horarios de traballo, os sistemas de retribución ou factores propios da persoa traballadora, como a existencia de patoloxías previas, a capacidade física, os hábitos como o consumo de tabaco etc., poden, a miúdo, contribuír á súa xeración.

Débense avaliar todos os factores no seu conxunto e abordalos de maneira integral.

A redución dos accidentes por sobreesforzos constitúe unha prioridade en todos os sectores.