O Nadal é tempo de lecer e de ilusión para grandes e pequenos. O Concello de Cuntis deseñou para estas datas unha programación na que non faltarán propostas para todos os gustos. Se durante as dúas fines de semana pasada se celebrou o Mercadiño Vintage de Nadal, para este sábado 23 de decembro continúan as actividades, desta volta coa música como protagonista. Así, o pavillón municipal acollerá o Festival Folclórico de Nadal, a partir das 20.00 horas, un certame organizado pola Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional coa súa Banda de Acordeóns de Cuntis.

O domingo chegará Papa Noel, directamente desde a Laponia, que visitará a Casa da Cultura ás 11.30 horas. Ese mesmo escenario acollerá, o día 26, unha actuación para todos os públicos de Píscore, “Molto Barroco”. A programación non se esquece dos mozos e mozas la localidade, e a Casa do Médico festexará a festa de fin de ano o 31 de decembro, e unha gran chocolatada o día de reis (será para os socios e socias do Espazo CuntisXove). Antes, o venres 29, terá lugar a presentación do libro “Qué Miras?” de Fernando Salgado, tamén na Casa da Cultura. Ao día seguinte celebrarase a Comida de homes e Cea de mulleres. No marco desta celebración, haberá múltiples actividades pola tarde e baile conxunto á 1.00 horas na carpa, con Xabi DJ. Compre saber que a data límite para reservar remata o 28 de decembro. Coa chegada do novo ano, a Carpa da Praza da Constitución acolle unha nova Festa Baile de Fin de Ano, organizada pola escudería Cuntis Vila Termal. Como peche á programación de Nadal en Cuntis, o 5 de xaneiro chegarán os Reis Magos coa Cabalgata percorrendo a vila a partir das 18.30 horas, coa posterior recepción na carpa da Praza da Constitución. Na xornada do 13 de xaneiro, o Club de Montaña Xesteiras e SpacioSalud organiza a VI Orientación Popular de Reis “Vila de Cuntis”. Trátase dunha proba aberta a todos os públicos (os menores de 8 anos deben ir acompañados), e a participación é de balde. Haberá recollida de alimentos para o banco de alimentos de Pontevedra. As inscricións poderán realizarse o mesmo día da proba na zona de saída, ata as 9.45 horas.