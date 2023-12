A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, investirá máis dun millón de euros no proxecto de remodelación e ampliación da lonxa de Tragove de Cambados.

A proposta técnica, que en concreto contará cunha inversión de 1.075.000 euros, está consignada ao 100% na anualidade de 2024 dos Orzamentos de la Xunta de Galicia, polo que a previsión é que se execute de xeito integral ao longo do ano que entra.

Segundo explican desde Portos de Galicia, o proxecto nace para dar resposta ás necesidades de traballo trasladadas polo sector profesional. Con ese obxectivo, contempla a ampliación do edificio actual cara o noreste, creando unha nova zona destinada á limpeza de caixas, a preparación do peixe e cámaras de frío e conxelación. Ademais, permitirá redistribuír os espazos na planta baixa destinada a oficinas.

O novo espazo ampliado terá unha superficie de 260 metros cadrados continuando a cuberta existente e incluirá unha pequena zona abrigada que sirva para acoller a carga e descarga de mercadorías nos camións. Con isto elimínase do actual espazo da lonxa a zona de limpeza, o almacén de caixas e a cámara frigorífica.

O proxecto presentado inclúe tamén o acondicionamento da actual planta baixa modificando a distribución dos baños e a oficina da confraría e dispoñendo unha zona de vestiario e aseos así como outra de almacén para carretillas.

Así mesmo, a oficina de inspección sanitaria substitúese por unha de atención aos clientes. Finalmente, na zona central da lonxa créase un espazo para a pesada do peixe e outro para o marisco e o quiosco destinado a oficinas substitúese por un novo elemento móbil.

Outras actuacións executadas

Esta mellora sumarase a outros investimentos de relevancia para os portos do municipio de Cambados nos que traballou Portos de Galicia este 2023.

Un ano no que o organismo portuario dotou ao porto de Tragove de 12 novas defensas para mellorar as condicións de amarre e acceso ás embarcacións dos usuarios cun investimento de 64.000 euros; ademais de destinar outros 100.000 euros á reposición dos firmes deteriorados no porto de Tragove e 25.000 euros no de Cambados.

Finalmente renováronse os pavimentos dos pantaláns de ambos portos substituíndo os actuais por madeira tecnolóxica, máis resistente ante as especiais condicións do entorno marítimo, unha actuación que contará cun investimento de 125.000 euros. Deste xeito o ente público investiu máis de 300.000 euros noutras melloras portuarias para Cambados, que se suman ao máis dun millón de euros incluído no proxecto de remodelación da lonxa que se executará este 2024.