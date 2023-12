É a parte favorita dos cativos da casa. E que sí, montamos o Belén, decoramos as cidades, enchemos de luces as avenidas... Pero o protagonista é el: Papá Noel.

E este ano Papa Noel visita o concello de San Cibrao... hoxe mesmo! Un par de días antes da súa noite grande, hoxe, venres 22 ás 16:30 no Pavillón Municipal de San Cibrao, estará recibindo a todos os nenos e nenas que se apuntaron nas oficinas do Concello durante o pasado mes de outubro.

Xa son máis de 400 os que achegaron a súa petición para coñecer á personaxe máis querida do Polo Norte. Así, San Nicolás estará esperándoos no Pavillón ata as 20h. Sede puntuais! Porque ten preparado un pequeno agasallo para quen se achegue durante esta tarde.

Campamento de Nadal

Pola súa banda e para os nenos en idade escolar, de 6 a 14 anos, o Concello puxo en marcha o Campamento de Nadal, que estará activo dende o 26 de decembro ao 5 de xaneiro con ampliación de horario para conciliación familiar.

Trátase dun Campamento multicultural de oito días de duración no que se levarán a cabo diferentes actividades deportivas e culturais: xogos, teatro, aprendizaxe de primeiros auxilios, saídas ao exterior etc...

Realizaránse en dúas quendas, do 26 ao 29 de decembro e do 2 ao 5 de xaneiro, en horario de 09:00 a 13:30h. Os horarios de conciliación para familias funcionarán de 07:30 a 09:00h e de 13:30h a 14:30h.

Polo demáis, San Cibrao segue a celebrar o Nadal como ben sabe, e é que a aldea de Mioteira decorou, un ano máis, todas as súas casas, convertíndose nunha vila que gaña afluencia cada ano pola beleza da súa iluminación.

A alcaldesa Marta Novoa visitou a aldea para desexar, de parte de todo o Concello de San Cibrao bo Nadal e felices festas para toda a veciñanza.