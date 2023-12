A vila de Verín prepárase para celebrar unhas festividades cheas de maxia, ledicia e entretemento coa súa completa e variada programación de Nadal. Desde feiras e obradoiros temáticos ata concertos, pasando por actividades infantís, eventos deportivos, accións de dinamización do comercio local ou teatro. Una vintena de actividades multicartel para todos os gustos e idades.

Desde o Concello da localidade invitan a locais e visitantes “a mergullarse na alegría destas festividades e desfrutar xuntos de momentos inesquecíbeis”, como salientou a Concelleira de Turismo, Cultura e Festexos, Samanta Barreira.

Programa para toda a familia

Moitas das actividades programadas para vivir estas festas ao máximo xa están en marcha nas rúas de Verín. De feito, e ata o día 27, está funcionando a campaña “Os 6.000 de Verín”, que busca incentivar as compras en Nadal. Esta culminará cun sorteo o día 28, no que poden participar os clientes que cubran as papeletas coas compras realizadas nalgún do 110 locais participantes.

Os premiados poderán trocar os cheques por compras ata o día 5 de xaneiro de 2023.

E como estamos a nada de comezar os días grandes, o domingo 24 un pasarrúas coa participación de Papa Noel, música temática e reparto de caramelos. animará as tendas da zona, que permanecerán abertas para apurar as últimas compras.

Para os máis pequenos, o día 27 é o momento de vibrar coa emocionante adaptación teatral do clásico conto de fadas de Hans Christian Andersen: “A sereiña, no Auditorio Municipal de Verín.

Dos clásicos de Disney ás panxoliñas de sempre: a música inunda as rúas este Nadal

A música non para, pois o día 28 terá lugar o Concerto Infantil “Magic Souns” da banda de música do Conservatorio de Verín, tamén no auditorio, que realizará un emocionante percorrido a través das bandas sonoras máis emblemáticas de Disney e outros recoñecidos temas infantís.O evento estará presentado polo actor Toni Salgado e contará coa visita dalgúns dos máis entrañables personaxes Disney, como Mickey, Minnie, Donald, Pluto ou Goofy; cos que se poderán fotografar os máis pequenos da casa.

E precisamente para eses cativos Verín conta con LudoNadal. O Concello ofrece así un Servizo de ludoteca dirixida a nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 10 anos. “O obxectivo desta iniciativa é facilitar a conciliación dos pais e nais e proporcionar aos menores un espazo de lecer durante as vacacións de Nadal” explican dende o Concello. Este servizo estará dispoñible ata o día 5 de xaneiro en horario de 09:00 horas ata as 14:00 horas e dende as 16:00 horas ata ás 20:00 horas de luns a venres, e os sábados de 09:00 a 14:00 h, no Pavillón Municipal.

Para quen goste das tradicicións do Nadal, ata o 6 de xaneiro no Salón parroquial da Igrexa Santa María a Maior, poderáse observar o tradicional Belén da Viruca. Trátase dun dos máis emblemáticos do sur da provincia de Ourense, e inclúe decenas de figuras artesanais, moitas delas móbiles e unha infinidade de escenas típicas da tradición relixiosa e galega, sen esquecer aspectos e guiños á a actualidade.

O 31 de decembro, para pechar o ano, a Coral de Verín visitará a Residencia de Anciáns Santa María, e cantará para eles unha selección de panxoliñas.

Xa en xaneiro, o día 3 do 2024, celebraráse a Gala de Nadal de Aever, unha cita familiar con humor, maxia e música, á que segue o día seguinte un Espectáculo Infantil no pavillón dos deportes e a visita dos Reis Magos á Residencia de anciáns Santa María e ao Hospital de Verín.

Estos son só algúns dos moitos proxectos que ten Verín programados para as datas de Nadal, que encherán as súas rúas de pura maxia e música, e prestando especial atención aos cativos e maiores. Toda a información está disponible na páxina wew verin.gal