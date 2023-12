O Nadal chegou a comarca. As vilas e aldeas do Morrazo visten xa a decoración propia destas datas e gozan dunha programación ampla, variada e de calidade, que se intensifica desde hoxe con motivo da chegada dos días grandes das festas.

Cangas, un gran concerto de Aninovo e sete espectáculos

Así as cousas, veciños e visitantes de Cangas prepáranse para quince días repletos de música e bo ambiente, con sete espectáculos no Auditorio Municipal “Xosé Manuel Pazos Varela” e un concerto de Aninovo. Este último terá lugar o 4 de xaneiro a cargo da Orquesta Clásica de Vigo a un prezo de oito euros.

A todo isto únense as visitas dalgunhas das personalidades máis emblemáticas destas datas. Se mañán pola tarde ás 18.00 horas os máis cativos da casa poderán entregar as súas cartas a Papá Noel na Praza da Constitución; o 24, pola súa banda, será O Apalpador quen faga escena nas rúas e prazas da localidade.

Ademais, para o día 30 están previstas as Prebadaladas de Fin de Ano na Alameda Vella. Unha cita que terá lugar ás 19.00 horas baixo a tutela da Asociación Cangas Vella.

O día 2 de xaneiro, ás 12.00 horas, será a quenda do paxe real, que recollerá as cartas dos pequenos na Casa da Xuventude. As tradicionais Danzas de Reis do día 4, deixarán paso ao día seguinte a un dos momentos máis esperados de cada ano, cando a cabalgata dos Reis Magos reparta máis de 400 quilos de caramelos entre pequenos e maiores.

Unha trintena de eventos en Bueu

Tamén en Bueu, a programación de Nadal promete grandes alegrías con máis dunha trintena de eventos dirixidos a públicos de todas as idades, entre os que no faltarán a música, o cine ou o deporte así como tampouco as imprescindibles presenzas de Papá Noel, o Apalpador ou os Reis Magos.

Unha axenda elaborada en estreita colaboración cos colectivos sociais e culturais do municipio, na que terá tamén un gran peso o compoñente solidario, como da boa mostra o bautismo de mergullo que terá lugar esta mesma tarde na piscina das Lagoas, e na que a inscrición consistirá na donación dun xoguete para a iniciativa solidaria “Ningún neno sen xoguete”.

Xa o domingo 24, está prevista a chegada de Papá Noel a Bueu, que será recibido con todos os honores entre as 16.00 e as 19.00 horas no Centro Social do Mar; mentres que o día 5 chegará a quenda dos Reis Magos. As súas maxestades de Oriente chegarán ás 11.00 horas a bordo de barcos tradicionais e, a partir das 17.00 horas, desfilarán polo centro do municipio.

Antes, sen embargo, toca despedir o ano 2023, que concluirá coas tradicionais Badaladas Miúdas ás 11.30 horas na praza do Concello. Un evento que contará coa participación de Peter Punk y Os Jaloch@s.

A súa vez, o Club Galaicas organiza unha nova edición da carreira “Silvestre”, con saída ás 11.30 horas desde o Concello.

Moaña, máis dun mes de axenda

Obradoiros, concertos e foliadas están alegrando xa tamén as rúas de Moaña, cunha axenda de Nadal que comezou a principios de decembro e que ten triunfado xa con iniciativas como o Mercadiño de Nadal ou a Festa da bicicleta.

O programa intensifícase estes días acompañado de distintas actividades infantís; mentres que o domingo percorrerá en coche as parroquias da localidade.

O sábado 30, pola súa banda, terán lugar ata tres actividades distintas para despedir o ano. Ás tradicionais Prebadaladas de Fin de Ano na praza do Concello a partir das 11.00 horas, súmanse as festas do Espazo Nadal, cunha primeira cita ás 18.00 horas para a xuventude; e un segundo evento nocturno desde ás 23.00 horas. As súas maxestades de Oriente, pola súa banda, protagonizarán a cabalgata de Moaña a partir das 18.00 horas desde o Peirao de Mosquera ata a praza do Concello como broche dourado ás festas.