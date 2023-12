Un año más se acerca la Navidad y las calles, las plazas y todos los hogares se llenan de luz. Las familias salen a contemplar los llamativos alumbrados navideños que, como cada año, transforman las oscuras noches de diciembre en un fascinante espectáculo de luz y color.

Pero este año en Cangas, muy cerca del mercado, se puede ver un resplandor muy especial y es que, por los ventanales de ÓPTICA STUDIO emerge un torrente de luz de un color e intensidad nunca visto antes.

Estas fiestas, las gafas que allí habitan cobraron vida para elaborar ellas mismas un árbol de Navidad nunca antes visto y lo han conseguido.

En la base del árbol se situaron las colecciones de gafas de vista y sol de DIOR, las más apropiadas por su volumen generoso y sus líneas geométricas no exentas de un gran encanto y elegancia. Justo encima de ellas, ocuparon su lugar las gafas de VERSACE y SAINT LAURENT, ambas dotadas de modelos atemporales y repletas de un estilo y glamour inconfundibles. El siguiente nivel de este original y vistoso árbol es para la marca GUCCI, que esta temporada sorprende por su gran selección de formas y estilos. A continuación, lucen las gafas de sol y vista de la marca PRADA que conjugan tendencia, estilo e innovación tanto en modelos masculinos como para chicas. Pero el color lo aporta la completísima gama de gafas de la marca ETNIA BARCELONA ya que, sin ninguna duda, los modelos más coloridos de toda la óptica cuyas monturas están elaboradas con vistosos acetatos de colores muy variados y esmaltes realmente llamativos. El árbol no estaría completo sin la aportación de todo un referente dentro de las marcas de gafas a nivel mundial y no es otra que RAY BAN.Y para que no falte detalle este fabuloso árbol está coronado por una gran estrella en su cima, formada por las inimitables monturas de SHILOUETTE.

Aunque lo cierto es que si hay una verdadera estrella en ÓPTICA STUDIO esa es,sin lugar a dudas, su equipo humano.