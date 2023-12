Preto de 350 empresas da comarca participan nesta iniciativa, entre establecementos das localidades de Bueu, Cangas, Marín e Moaña, pertencentes a diversos sectores e actividades (principalmente comercio), e que nestas festas tan sinaladas premian as persoas que apostan por un Nadal no comercio local facendo as súas compras nos establecementos comerciais da comarca.

“TI ES A NOSA ESTRELA DE NADAL” volta ser o slogan da campaña que un ano máis quere incidir nunha mensaxe claramente dirixida a pór en valor a importancia que o cliente ten para o comercio local. Con este slogan búscase reforzar o sentir de que o máis importante para o comercio local das nosas vilas son os clientes que se achegan a mercar, xa que gracias a eles, o comercio de proximidade continúa aberto enchendo de luz e de cor as rúas e prazas na Comarca.

FECIMO e ESTRELA DE MARÍN, entidades organizadoras baixo a marca COMERCIODOMORRAZO, poñen en circulación máis de 150.000 boletos con códigos nas tendas do Morrazo, que serán entregados a calquera cliente que faga unha compra superior a 10 euros, ata o día 7 de xaneiro de 2024.

O sistema de participación para o cliente é moi sinxelo, tan só terá́ que entrar na web www.comerciodomorrazo.com e acceder a área do sorteo de Nadal, para, unha vez alí, indicar o seu código de participación e os seus datos básicos e saber nese mesmo intre se é ou non gañador dun dos premios que se sortean. De non ser así, o seu rexistro participará no sorteo dos premios finais.

Ademais, a campaña reserva 4 grandes premios de 1.000 euros para sortear entre tódalas compras realizadas durante a campaña de nadal.

As persoas premiadas recibirán os premios nos mesmos establecementos comerciais onde se lles entregou o boleto que resultou premiado para que deste xeito Comerciantes e Clientes poidan celebrar o premio xuntos.

O comercio local non esquece aos máis cativos do fogar!

Ademais da campaña tradicional de dinamización comercial onde se premian as compras no comercio local das vilas do Morrazo, Fecimo, a través de ComerciodoMorrazo, pon en marcha este ano varias campañas paralelas para os máis pequenos do fogar como a volta da tan agardada Xincana infantil de Nadal, que este ano volverá ter como protagonista a MAZO, a mascota do comercio local, ou unha campaña dirixida a facer realidade os soños das cartas a Papá Noel e os Reis Magos dos nenos e nenas do Morrazo.

Dende o Comercio local quérese, un ano máis, que a maxia do Nadal volva inundar as rúas e os comercios das nosas vilas e a xente do Morrazo desfrute de todas as vantaxes e facilidades que ofrece comprar no comercio de proximidade.

Comprando no comercio local a xente inviste na súa contorna. Contribúese a fortalecer a economía das nosas vilas, a xerar movemento e vida nas nosas rúas e a que mellore a calidade de vida dos veciños e veciñas do Morrazo.

Estas campañas están organizadas por FECIMO, a través dos Centros Comerciais Abertos ACIBU, ACICA e ACIMO, ademais do Centro Comercial Local Estrela de Marín. E conta co cofinanciamento da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Comercio.