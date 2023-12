EMGROBES, a través del Centro Comercial Aberto “De Tendas”, puso en marcha una nueva campaña de Navidad en la que, al igual que el año pasado, consta de dos sorteos. Uno de vales de compra (compartido con todo el Comercio del Salnés) y otro propio de material escolar para niños y niñas de la localidad.

El primero de ellos, que se prolonga hasta el día 6 de enero incluído, constará del sorteo de más de 1.800 euros para O Grove y un premio de 1.100€euros entre todo el Salnés, repartidos en diferentes vales compra entre los clientes del CCA que compren en los establecimientos participantes durante la campaña.

Lotes de material escolar

En el otro sorteo, dirigido a los más pequeños, participarán todos aquellos que escriban las cartas de la asociación a Papá Noel y las metan en los buzones de los comercios participantes. El plazo para participar finaliza el día de Navidad, el 25 de diciembre. En este caso, el premio serán 15 lotes de material escolar valorados en 500€euros. Como en ediciones anteriores, la asociación ha elaborado cartas y buzones que repartieron por los distintos establecimientos, para animas a los peques a que escriban con ilusión sus misivas y así incentivar también a padres y madres para que las entreguen en los comercios asociados.

El día 31 de diciembre por la mañana, en O Corgo, habrá una gran fiesta pre-campanadas por la mañana para todos los públicos

Para el sorteo de los Vales de Compra se utilizará el método tradicional de cubrir los datos en los boletos e introducirlos en una urna para luego, entre todos los participantes que compraran en los establecimientos durante la campaña, seleccionar a los ganadores en un sorteo que tendrá lugar el día 12 de enero.

En cuanto a los premios, los 1.800 euros estarán repartidos en 1 vale de compra de 300 euros, 2 de 200 euros y 11 de 100 euros.

Animación en las calles

Dentro de la programación de la campaña de EMGROBES, está previsto para hoy la presencia de Papá Noel acompañado de animación musical a cargo de Discoteca Móvil y una chocolatada para evitar el frío. El día 26 habrá otra fiesta para grandes y pequeños en la Aldea Comercial de la Toxa, dinamizando esta zona comercial con el DJ local Javi Solla. Como colofón, y gracias a la colaboración también del Concello, se organizará una gran Fiesta pre campanadas el día 31 por la mañana en la Plaza de O Corgo, con hinchables, música, y reparto de dulces para hacer un ensayo general de las uvas con los más pequeños. Además, no faltará alguna que otra sorpresa especial a cargo del/a presentador/a que no os podéis perder. En caso de lluvia se realizará en el Pabellón de Deportes do Monte da Vila.

A través de esta campaña de Nadal de EMGOBES, la asociación busca premiar y fidelizar a los clientes del CCA De Tendas y, sobre todo, que la magia de la Navidad inunde cada rincón de la localidad y cada uno de los establecimientos adheridos de la ilusión típica de estas fechas. Es por ello que hacen un llamamiento a la ciudadanía para que apoyen a la economía local, que compren en el comercio de proximidad para ayudar a sus vecinos y vecinas y, al mismo tiempo, optar a estos interesantes premios.