A localidade de Caldas de Reis vive inmersa na celebración do Nadal desde que o pasado día 2 de decembro acenderon as súas luces. Despois de 20 días de actividades case a diario, a oferta deseñada polo Concello para estas festas chega ao seu punto álxido nas vísperas da Noiteboa.

Para a xornada de hoxe está previsto un obradoiro de adornos de Nadal no que poderán participar, con inscrición previa, nenas e nenos de máis de 3 anos, e que terá lugar nas instalacións da Biblioteca Municipal.

Durante a xornada de mañá sábado 23, celebrarase o 50 aniversario do CPI Alfonso VIII. O evento será no Auditorio municipal.

O venres 29 no Saiar terá lugar un concerto da Escola de instrumentos tradicionais de Suso Vaamonde en honor a Santo Estevo. Xa nas vísperas de aninovo, o sábado día 30 desenvolverase o Trofeo Caldas Vila Termal na Piscina municipal. Nesa mesma xornada, xa pola tarde, os mais cativos poderán disfrutar da súa particular Festa Pre-Fin de ano infantil, con música para a rapazada, obradoiros, e mesmo badaladas, para que os nenos e nenas disfruten dunha gran festa como se merecen.

O xoves día 3 de xaneiro haberá un “Obradoiro máxico de Reis” dirixido a crianzas de máis de 6 anos no Auditorio. Como peche da programación, o sábado 5 chegará un dos momentos máis máxicos do Nadal, coa tradicional Cabalgata de Reis, que partirá as 18.00 horas do Paseo Román López.