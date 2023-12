Non podía ser doutro xeito: o Concello de Boborás quere festexar coa veciñanza do municipio estas datas tan especiais cheas de amor e ilusión da man de actividades para toda a familia.

Deste xeito e como ben sendo habitual, Boborás ten en marcha xa o seu campamento de Nadal para o periodo do parón escolar e cun horario amplo de 8 a 14 horas, que axuda a conciliación familiar ao tempo que permite gozar aos máis pequenos da casa con obradoiros de decoración navideña, tempo de películas ou repostería. Con duración dende hoxe 22 ata o 5 de xaneiro é un campamento gratuito.

Unha proposta á que se suma a visita de Papá Noel ao municipio este mesmo sábado e durante a que o ilustre habitante do Polo Norte recollerá as cartas dos nenos e as nenas, pero tamén dos maiores, no Fogar Residencial Blanco Amor, ás 11:30h, e no Edificio Sociocultural “Manuel Chamoso Lamas” ás 12:30h, coa colaboración de Protección Civil de Boborás.

Xa o 27 de decembro, pola súa banda, os de Boborás irán a Pazolandia, o parque de atraccións que organiza a Deputación de Ourense e que volve a convertirse nunha cita xa habitual e moi agardada para a cativada do municipio. A saída é ás 10:15 h dende o Colexio de Boborás. Non vos despistedes!

O próximo venres 29 é a música a protagonista destas festas. E é que, no Pazo de Almuzara, ás 20h, poderemos desfrutar do Concerto de Nadal da Banda de Música de Boborás e o Orfeón do Carballiño.

As supermulleres de Boborás poñen o toque solidario a unhas festas con luz e cor

Finalmente, e xa para o día 5 de xaneiro, serán os Reis, que igual que o ano pasado, visitarán todos os pobos do municipio, facendo as delicias dos nenos e dos nosos maiores que, ilusionados, agardan a visita dos súas maxestades de Oriente, organizado coa colaboración da agrupación de voluntarios de protección civil de Boborás.

Os horarios aínda non se fixeron públicos, polo que para máis información podes consultar aquí ou chamar ao 988 402 008.

Decoración navideña e solidariedade

A maiores e tanto para os locais como para os visitantes, é moi bonito visitar a rutas dos Beléns de Figueiroa, na parroquia de Cameixa, onde os veciños mostran toda a súa creatividade a través de decorados por toda a aldea.

Do mesmo xeito, pódense gozar os Beléns do Concello, situados diante do edificio consistorial así como o de Moldes, e tamén se colocou o alumeado navideño polas diferentes aldeas do Concello.

E como colofón, este ano podemos falar das “Supermulleres de Boborás”. Elas fixeron decoracións navideñas que teñen a venda os martes e venres de 15:30 h a 18:30 h no local social Almuzara, onde todo o recaudado se destinará á Asociación Española contra o Cancro.