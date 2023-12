Un ano máis, a maxia do Nadal inunda as rúas e prazas da comarca e viste tamén de gala as páxinas do suplemento Costa a Costa de Faro de Vigo.Un punto de encontro no que as empresas locais aproveitan para compartir os seus mellores desexos cos seus clientes e agradecerlles a confianza depositada nos seus proxectos durante o ano que agora despedimos.

Non é doado, nestes tempos de tantos cambios, adaptarse para sacar un pequeno negocio adiante; facer fronte aos retos e quebradeiros de cabeza que semana a semana se plantan na porta e, con todo, eles seguen traballando, esforzándose, apostando por manter vivas as vilas e parroquias da comarca na que creceron.

Como as luces do Nadal, iluminan rúas e prazas que, de non ser por eles estarían máis valeiras, ou máis insípidas, ou máis escuras estes días, e pasan, case sen querer, a formar parte de nós: os emprendedores do Morrazo convértense aos poucos en parte da nosa familia e amigos.

Ofrécennos facilidades, consellos, cercanía e familiaridade para que o éxito nas nosas compras estea asegurado, pero tamén son quen de ser garantes de algo tan importante como unha experiencia de compra amable e amena. Por iso, un ano máis, queremos recordar que apostar polos negocios locais é máis que nunca apostar por nós, por unha economía forte nas noas vilas, polo futuro dos que veñen e a calidade de vida dos que están. Apostar por unha comarca viva e con luz propia con por moitos, moitos anos máis. A eles tamén: grazas por facelo posible.