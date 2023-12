Dicen que la apicultura es uno de los trabajos más bonitos que existen. “Es un trabajo duro, tanto física como mentalmente, pero genera adicción. Tener a las abejas en buen estado es la prioridad absoluta, por eso buscamos bosques donde ellas puedan disfrutar de la naturaleza, para poder darnos esa sustancia mágica llamada miel, o la maravillosa Jalea Real, el Polen o el Propóleo” así describen Ángeles y Daniel el que es su trabajo en Apicelta, empresa de producción y envasado de este oro líquido y dulce desde 1989.

Miel pura, miel cruda, miel 100%natural, miel extraída directa del apicultor... pero también dulce de membrillo artesano, “como lo hacían las abuelas”.

Miel pura, cruda y natural

Son diferentes formas de llamar a este producto de alta calidad. Cuando hablamos de “miel cruda” nos referimos a la miel 100% natural, pura, pero con ciertos matices: “Miel natural es aquella que procede de abejas que han sido criadas en el bosque o la montaña sin alimentación artificial” explican desde Apicelta. “Corre el rumor de que en otros países se alimentan las colmenas con siropes durante todo el año, y con esos azúcares las abejas hacen su «miel», que luego te encuentras en el super a un precio que cuesta menos de la mitad que la miel española. Así que la miel pura o 100% natural es aquella que procede únicamente del néctar de las flores o de mielatos.”

Una característica no solo de calidad, sino también de producto.

Ya sabemos lo qué es esa miel pura, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de crudeza? “Hablar de miel cruda es una analogía de la carne cruda es decir «sin cocinar»” nos explican. “Es miel natural que no se ha hervido (es decir, que no se ha pasteurizado)”. Se trata de una técnica que se suele llevar a cabo para que la miel no cristalice.

Membrillo 100 % artesano

“Lo hacemos las cual lo hacían nuestras abuelas aquí en Galicia” explican. Y es que este dulce, perfecto para combinar con todo tipo de quesos, es garantía de éxito si queremos completar nuestras mesas esta Navidad.

Así que, si quieres endulzar tus platos con miel o membrillo, puedes conseguir la mejor calidad en su tienda física de Vigo, Mieles ApiCelta, o a través de su tienda online (apicelta.es) y disfrutarás de mieles artesanales, puras y crudas.

“Aquí estamos para asesorarte sobre cualquier duda e inquietud que tengas acerca de la venta de miel directa del apicultor, y sobre todo del mundo de las abejas” se despiden Ángeles y Daniel, para seguir envasando este delicioso producto.