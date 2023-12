The New YorkTimes

Si estás buscando un plan para disfrutar en familia esta Navidad en Vigo, puedes dejar de buscar porque tenemos lo que necesitas. El famoso y prestigioso Gran Circo Acrobático de China anuncia fechas para su estreno en la ciudad olívica y nos deja el mejor regalo que podíamos esperar para esta Navidad.

El show, que ya ha arrasado en los mejores teatros de Estados Unidos y avalado por cabeceras de la talla de The New York Times o el The Boston Globe, hará escena en el Auditorio Mar de Vigo los días 23 y 24 de diciembre, con dos pases el sábado, a las 17.30 horas y a las 20.30 horas; y uno el domingo, a las 12.00 horas.

El plan perfecto para sacar todo el partido a la Navidad en Vigo con niños, durante el que mayores y pequeños tendremos la oportunidad de asistir a un espectáculo único protagonizado por más de 30 artistas, en su gran mayoría medallistas olímpicos y algunos, incluso, procedentes del Cirque du Soleil.

Un show deslumbrante y un auténtico deleite para los cinco sentidos en el que, con cuatro excepcionales actos a lo largo de más de 120 minutos , un niño soñador nos invitará a viajar juntos a un mundo de fantasía y belleza de la mano de una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar.

“Todo el mundo quedó deslumbrado con el equilibrio, la habilidad, el encanto y la profesionalidad.... un espectáculo impresionante...2.000 niños y sus padres reunidos para el debut en Boston del Nuevo Circo de Shangai” The Boston Globe

Equilibrio, habilidad, encanto y profesionalidad suman así fuerzas en una puesta en escena perfecta calificada como única en el mundo y que sin duda nos dejará sin habla a pequeños y mayores, dejándonos un recuerdo perfecto de esta Navidad en Vigo y, a buen seguro, ganas de más.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la página web del Auditorio Mar de Vigo para los días sábado 23 de diciembre a las 17.30 horas o las 20.30 horas o el domingo 24 a las 12.00 horas. No esperes más y consigue tus entradas para disfrutar de un espectáculo único en el mundo.