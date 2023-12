“En Vigo desde que se empieza a hablar de Navidad los vecinos y vecinas empiezan a disfrutar y en CleceVitam Pardo Bazán no nos quedamos atrás”, afirma Mónica Ureña, la directora de este centro residencial para personas mayores. Así, para lograr que todas las personas residentes estén a gusto y puedan participar en las fiestas, el equipo multidisciplinar de CleceVitam Pardo Bazán ha organizado una extensa programación festiva que comenzó el pasado 30 de noviembre y continuará hasta el Día de Reyes.

Además, hay actividades adaptadas a todos los niveles de dependencia y pensadas para gustar al mayor número de personas usuarias. De este modo, en noviembre se empezó a elaborar la decoración festiva en las diferentes plantas para adornarlas con las creaciones de los propios residentes y en el puente de diciembre, como en tantos otros hogares, se dispuso en los diferentes salones y habitaciones.

Este lunes 11 de diciembre, y gracias a Radio Taxi, un grupo de residentes acudió a la Puerta del Sol a ver el encendido navideño que preparó el Concello para los mayores de la ciudad y el martes hubo taller de cocina con los usuarios más dependientes para que también ellos participen en la programación.

“Sabemos que estas fechas son muy especiales para muchos, pero tampoco somos ajenos a que hay personas a las que no les resultan muy agradables estas fiestas por diferentes motivos, y por ello procuramos ser el apoyo que necesitan y tratamos de buscar alternativas, de forma que el miércoles tuvimos una divertida charla sobre seguridad alimentaria de la mano de Fundación Fabre”, detalla Ureña.

Asimismo, aquellos que no pudieron acudir el lunes al encendido disfrutaron de las luces el jueves y ayer CleceVitam Pardo Bazán recibió con los brazos abiertos a los alumnos del colegio San José de Clunny quienes acudieron a cantar villancicos a los mayores en un tierno encuentro intergeneracional. No obstante, la fiesta no acaba aquí y tanto hoy, como los próximos sábados, se celebrará un cine fórum con películas propias de esta época como prólogo a todo lo que está por llegar.

Tanto es así que el lunes irá a visitarlos otro grupo de estudiantes pero en esta ocasión del colegio de Fomento Las Acacias quienes animarán a las personas mayores con sus cánticos. Los dos días siguientes se destinarán a la repostería con varios talleres de galletas y el jueves será el equipo de profesionales de la residencia el que se disfrace y vaya planta por planta regalando alegría, risas y cariño.

“El 22 lo hemos reservado a la Lotería porque es sagrada para muchos residentes y ya tenemos pensado el menú para Nochebuena, Navidad y el resto de días señalados que, creemos, va a conquistar hasta a los paladares más exigentes”, señala la directora. Después llegará el turno de un taller de chocolate con churros, la celebración de los cumpleaños de diciembre y la fiesta de Fin de Año.

Finalmente, ya en pleno 2024 los nervios se pondrán a flor de piel en un bingo muy especial adaptado a todos los residentes para fomentar su inclusión y habrá un taller de trufas previo a la noche de Reyes cuando, entre sonrisas e ilusión, Sus Majestades de Oriente dejarán regalos para todas las personas mayores que forman parte de la gran familia de CleceVitam Pardo Bazán, el lugar en el que ellos son lo más importante.