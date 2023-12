El centro comercial Camelias ya tiene en marcha su campaña de Navidad, con actividades dirigidas a todos los públicos y a todos los miembros de la familia (“¡también las mascotas!”) con el nombre “Brilla a maxia do Nadal no Camelias”.

El pistoletazo de salida lo dio el pasado 4 de diciembre con la presentación de la Campaña de Recogida de juguetes nuevos “Comparte Ilusión”, organizada en colaboración con Fundación Amigos de Galicia, destinada para niños y niñas de familias vulnerables.

Funcionará hasta el día 5 de enero y se establecerán dos puntos de recogida de juguetes: uno en las oficinas centrales del centro comercial, y otra en un punto de entrega en el establecimiento TOYS R US.

Pero esta no es la única campaña solidaria de recogida de juguetes a la que se une el centro Camelias. Si bien en la anterior se trataba de juguetes nuevos, en “Cada niño un juguete” se incluyen también aquellos usados o de segunda mano (en buen estado), que recogen desde el 9 de diciembre y hasta el 2 de enero con la Asociación STOP.

“Preferiblemente buscamos que sean juguetes educativos y de ocio (no bélicos), así como ordenadores, material informático y material escolar para niños y niñas de entre 10 y 15 años” explica la gerente del C. C., Natalia Galán.

Cuentan con tres puntos de recogida, en la Tienda Lafita New Life Clothes, Tienda Munay y las propias oficinas de gerencia del centro.

Además de sus campañas solidarias, el centro comercial comparte su programa de Navidad, que cuenta con las tradicionales visitas de Papá Noel y los pajes reales.

Pero el evento más especial, familiar y esperado del año será el domingo 31 de Diciembre con el Fin de Año Infantil de 11:30 h hasta 13:30 h con Ronny Macarroni de presentador: “Se dará a todos los niños y niñas asistentes las 12 gominolas de la suerte y banderitas. A las 12:00 h contaremos las campanadas infantiles”.

Pero los mayores también tienen su sitio: el día 28 contarán con la actuación de de la Coral Polifónica Rosalía de Castro del Colegio de Médicos de la Provincia de Pontevedr: el CC invitará a los que residen en residencias y centros de día del Barrio y aledaños…. ¡Así da gusto celebrar la Navidad!