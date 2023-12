¿Eres más de invierno o de verano? La eterna dicotomía que divide a la población no es más que una ilusión en tierras gallegas. Cuando las temperaturas comienzan a bajar, el abrigo comienza a ser necesario y sientes el placer de disfrutar de una velada con los tuyos al calor del hogar mientras observas cómo llueve fuera... ¡Esa sensación es una delicia que todo gallego conoce!

Pero en estas fechas, son otros los elementos que también destacan en todo hogar gallego por su inconfundible sabor y su capacidad para maridar con los platos más típicos de estas fechas. No es spoiler, porque ya los conocéis perfectamente, son los vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas. Unos vinos que encarnan la auténtica esencia gallega, el carácter atlántico de la zona en la que se elaboran y, sin duda alguna, el complemento perfecto para las festividades que se avecinan.

Si quieres un chinchín de raíz, de calidad y que te augure el éxito en cualquier comida o cena, ya has encontrado a tu caballo ganador.

Un brindis con tradición: Los maridajes típicos de la temporada

Si eres de los que necesitan ver para creer y has visitado Galicia en alguna ocasión, sabrás que uno de los muchos aspectos de los que puede presumir la comunidad es de su exquisita gastronomía.

Desde los platos elaborados con las mejores materias primas hasta los vinos más versátiles y exquisitos, como los de la D.O. Rías Baixas, que se alzan como los compañeros perfectos de cualquier menú, capaces de realzar los sabores más típicos de la cocina gallega, nacional e internacional.

Durante estas fechas tan especiales, la mesa se llena de manjares típicos que se disfrutan en compañía de seres queridos. La frescura y la acidez equilibrada de estos vinos complementan a la perfección todo tipo de platos, desde aperitivos hasta postres, ya que esta D.O. cuenta con una amplia variedad de vinos capaz de aguantar durante todo el menú, de principio a fin. Y si todavía no estás convencido de ello, sigue leyendo

Arraigo, tradición y buenos deseos para 2024

Degusta tradición a sorbos con Rías Baixas. Si quieres atraer la buena suerte en estas últimas semanas del año, tienes que llenar la copa de buenos deseos, de calidad y, por qué no, de conexión con las raíces de tu tierra. Y es que los vinos D.O. Rías Baixas son mucho más que vinos. Son un reflejo de la pasión, la historia y la rica herencia cultural de Galicia.

Durante estas fiestas, no hay mejor manera de brindar por la vida con un buen vino de la tierra, recordando siempre que cada sorbo es un homenaje a la historia y la dedicación que se deposita en cada botella. Su producción, arraigada en métodos tradicionales y en el respeto por el medio ambiente, refleja la dedicación de los viticultores locales por preservar la autenticidad de la región y transmitir su legado a través de cada sorbo.

El valor cultural de los vinos D.O. Rías Baixas

En el corazón de Galicia, los vinos D.O. Rías Baixas trascienden su mero propósito gastronómico y se convierten en un símbolo de la identidad local. Desde sus vinos blancos, como sus aclamados Albariños, hasta los tintos o espumosos, D.O. Rías Baixas viste de gala tu mesa estas Navidades. No hay manera de equivocarse.

La combinación de la brisa del mar y la influencia del clima de la zona de Rías Baixas confiere un carácter distintivo a los vinos elaborados a partir de la uva Albariño, cada vez más apreciada y cultivada dentro y fuera de España.

El Atlántico y la identidad de las Rías Baixas están presentes en cada una de los millones y millones de botellas que se envasan cada añada. Con una meticulosa dedicación a la calidad y al respeto por la tradición vitivinícola, los productores de la zona han consolidado con su saber hacer la reputación de los vinos D.O. Rías Baixas a nivel nacional e internacional. Un enorme trabajo aplaudido en cada vez más mercados internacionales, que reconocen la impronta atlántica y la calidad insuperable del Albariño Rías Baixas.