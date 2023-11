En España, cerca de 700.000 personas sufren baja visión debido a la degeneración macular. Se trata de una enfermedad degenerativa y progresiva que afecta a la mácula, la zona central de la retina.

Esta enfermedad se asocia al envejecimiento, y constituye la causa más frecuente de ceguera en personas mayores en España.

La Degeneración Macular Seca representa el 80% de los casos. En estos pacientes la pérdida de visión es lenta y progresiva, llegando a limitar la capacidad de conducir, leer, y ver los rostros de sus familiares y amigos, al afectar a la zona central de la retina, la mácula.

“Hasta ahora, no existía ningún tratamiento para la Degeneración macular seca; y los oftalmólogos lo único que podíamos hacer era recomendar tomar vitaminas para la retina. Por suerte, esto ya ha cambiado. Ya tenemos disponible un nuevo tratamiento con luz que permite tratar la Degeneración macular seca y se espera que para el año que viene aparezcan dos nuevos medicamentos” explica el Dr Daniel Villoria, especialista de retina de Clínica Villoria Oftalmólogos, único centro en Vigo y Pontevedra donde está disponible este nuevo procedimiento.

Un rayo de esperanza para los pacientes con Degeneración macular seca

La aparición de esta nueva terapia supone un rayo de esperanza para los pacientes con Degeneración macular seca. Anteriormente, ninguna otra alternativa había conseguido mejorar la visión de estos pacientes.

Esta nueva terapia, conocida como Valeda, se ha convertido en la primera con marcado CE de la Unión Europea para el tratamiento de la forma intermedia de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

Es el primer tratamiento que mejora la función visual en esta enfermedad

“La disfunción de las mitocondrias y el estrés oxidativo son dos factores claves en la progresión de la Degeneración Macular. Mediante el tratamiento Valeda, con una luz de baja intensidad con 3 longitudes de onda específicas, se consigue estimular las mitocondrias. Ellas son las responsables de generar la energía dentro de las neuronas de la retina, y así se consigue mejorar la visión de estos pacientes.” comenta el Dr Villoria

La Clínica Villoria es el único centro en Vigo y Pontevedra donde está disponible este nuevo tratamiento

”En cuanto al tratamiento en sí mismo, es un procedimiento sencillo y muy seguro, que no requiere dilatar la pupila al paciente. Consiste en realizar 9 sesiones de luz durante el primer mes. Cada sesión de luz dura menos de 10 minutos, y el paciente puede reincorporarse a su vida habitual de inmediato. No requiere reposo ni cuidados especiales. Es totalmente indoloro y no necesita pasar por quirófano. Si el resultado es exitoso, se recomienda repetirlo a los 4-6 meses para consolidar la ganancia de visión” explica el Dr. Villoria.

Los ensayos clínicos sobre los que se basa la terapia VALEDA (Estudios Lightside I, II y III) han mostrado una leve mejoría en la visión de los pacientes tratados. Esta ganancia se observa desde los primeros meses tras el mismo, y se consolida a medida que los pacientes repetían las sesiones de luz con el tiempo.

La disfunción de las mitocondrias y el estrés oxidativo son dos factores claves en la progresión de la Degeneración Macular

A los 24 meses tras el inicio del estudio, un 60% de los pacientes tratados mostraron una ganancia de 5 letras en escala ETDRS respecto al grupo que no fue tratado.

“Los mejores candidatos a este tratamiento son los pacientes en fases intermedias de Degeneración Macular, cuando comienzan a notar los primeros síntomas de visión borrosa" explica el Dr Villoria. "Es importante recalcar que esta terapia no cura la degeneración macular. En fases más avanzadas de Degeneración Macular, se produce la atrofia y muerte de las neuronas de la retina , siendo imposible devolver la visión perdida”.

El reto: frenar el avance de la degeneración macular

Los resultados de los estudios sugieren una menor progresión hacia formas más avanzadas de Degeneración Macular. El tratamiento VALEDA protege frente al aumento de las drusas, unos depósitos de materiales de desecho que se acumulan bajo la retina de estos pacientes y que constituyen la lesión característica de la Degeneración Macular seca.

Otros estudios han encontrado una mejora del 14% de la función retiniana registrada en electroretinograma en los pacientes tratados (Estudio Electrolight).

Constituye la causa más frecuente de ceguera en personas mayores en España

“Todos estos resultados de estudios clínicos son muy esperanzadores para los pacientes con degeberación macular, considerando que no se ha reportado ningún efecto adverso relevante con este tratamiento y que hasta la fecha no disponíamos de ningún tratamiento alternativo para estos pacientes” explica el Dr Villoria "La eficacia a largo plazo y los parámetros del tratamiento óptimos en la DMAE aún no se han esclarecido por completo, debido a la complejidad de esta patología y a las limitaciones de los estudios disponibles. A medida que avance la investigación y tengamos más estudios, esperamos poder esclarecerlo. Tal vez en un futuro pueda utilizarse de forma simultánea con otros fármacos para mejorar los resultados”.

En Francia y otros países europeos se empezó a utilizar en 2019. Clínica Villoria Oftalmólogos lleva realizando el tratamiento VALEDA desde abril 2023, convirtiéndose en el primer y único centro de la provincia y el segundo en toda Galicia, donde está disponible este tratamiento. El compromiso con la salud visual de los pacientes y su afán por incorporar la última tecnología hacen de Villoria Oftalmólogos un centro de referencia en toda Galicia.

Inyecciones para las fases avanzadas de Degeneración macular seca

En Estados Unidos están disponibles dos nuevos fármacos (Syfovre® e Izervay®) contra la DMAE seca. Ambos medicamentos deben ser inyectados dentro del ojo y actúan sobre el sistema del complemento, implicado en la progresión de esta enfermedad. En fases avanzadas, la visión de los pacientes suele estar muy limitada, con grandes dificultades para la lectura o la conducción. Estos tratamientos no han demostrado mejorar la visión de los pacientes, aunque reducen el avance de la enfermedad.

Ambos medicamentos cuentan con la aprobación de la FDA de Estados Unidos, y se espera el consentimiento de la Agencia Europea del Medicamento en los primeros meses de 2024. Luego deberán superar los trámites de la Agencia Española del Medicamento, por lo que, con suerte, estarán disponibles en España a finales del año que viene.