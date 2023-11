El Colegio Lar es un centro educativo plural, sostenible, integrado e integrador y atento a la realidad que nos toca vivir. Ofrece un programa de enseñanza que abarca las etapas de Educación Infantil, desde los cero años, hasta el acceso a la universidad (Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos) y todo bajo un proyecto académico, con más de 50 años de trayectoria, firme y fiel al lema "Primero ser y luego tener".

Guían a tus hijos en la etapa en la que desarrollan los hábitos y conocimientos que marcarán su madurez y estos aprenden desde la perspectiva de una educación integral.

“Para nosotros el niño es lo más importante puesto que él es el futuro. Trabajamos para que nuestro alumnado, al finalizar su etapa en nuestro colegio haya conseguido alcanzar una formación integral en todas sus dimensiones, tanto en valores como en capacidades”

Líneas prioritarias de actuación

Los idiomas, en especial el inglés.

La integración de las TICs en el aula

Programación y robótica

Oratoria y debate

El Colegio Lar es líder en la utilización de metodologías innovadoras, tanto a nivel pedagógico como tecnológico, siendo el primer centro en Galicia que apostó por el proyecto One to one de Ipad, impartiendo clases empleando únicamente el libro electrónico.

Los idiomas son otra de sus fortalezas. Se ogrece una enseñanza plurilingüe con un tercio real de las asignaturas impartidas en inglés, Bachillerato Internacioal, francés desde 1º de Educación Primaria y es centro examinador oficial Oxford University y Trinity College.

El Colegio Lar ha recibido más de una decena de sellos de excelencia europea y certificados de calidad, logros que compaginan con la participación del alumnado en proyectos de diversa índole, desde el medio ambiente, pasando por el debate y la oratoria, la pintura y hasta la robótica, con los que han conseguido importantes premios, tanto a nivel regional como nacional.

Nuestras instalaciones, modernas y funcionales que han sido recientemente ampliadas con la construcción de un nuevo y cuarto edificio, y los servicios ofertados buscan el confort del alumnado.

El Colegio Lar dispone de:

Servicio de madrugadores y de estudio. El colegio ofrece un servicio de estancia supervisada para el alumnado que por motivo de conciliación de la vida laboral con la escolar necesiten acudir al centro más temprano (a partir de las 07.30 horas) y/o tengan que quedarse en el colegio tras finalizar las clases (hasta las 19.00 horas). Los estudiantes permanecen en la biblioteca del centro donde podrán estudiar, hacer deberes y/o leer.

Laboratorio de física, biología y química

Biblioteca

Gimnasio y pista polideportiva cubierta

Language Lab. Novedad en este curso: apoyo escolar de inglés y francés (también para adultos y personal externo)

Actividades extraescolares .

. Académicas: robótica, ajedrez y Trinity y Oxford, cuyo objetivo principal es la preparación para los exámenes oficiales

Deportivas: piscina, taekwondo, fútbol sala, gimnasia rítmica, patinaje, voleibol y balonmano

Artísticas y creativas: pintura y música

Cafetería

En los últimos cursos, el Colegio Lar, siendo de los que más plazas oferta para comenzar la etapa de Infantil, ha sido de los pocos en toda la provincia de Pontevedra que ha tenido que baremar debida a la alta demanda e interés generado por las familias.

Estando aun en plazo para lograr formar parte de este proyecto el próximo curso 2023/2024 conozca los pasos a dar en el proceso de admisión en el que se incluye un tour pedagógico.