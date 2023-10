Foromar, altavoz de las reivindicaciones de los trabajadores y, en especial, de las trabajadoras del mar. Hablamos con Rita Míguez, de la Asociación Nacional de Mulleres da Pesca, Eduardo Abad, presidente de UPTA-AGTAMAR, y Alfonso Villares, Conselleiro do Mar, sobre las tres cuestiones que más preocupan al futuro del sector: relevo generacional, cambio climático y la situación de las mujeres.

Rita Míguez: "Agora nos ven e nos escoitan"

Como vedes, dende a Asociación de Mulleres da Pesca, a problemática do relevo xeracional no mar?

Pois a verdade que bastante complicado. No caso dos traballos desempeñados por mulleres falta xente nova, tanto nas redeiras como no marisqueo, armadoras e pescadeiras. Pero tamén sucede nos barcos nos que dende hai anos veñen traballando xente doutras nacionalidades… No noso caso, quizais sexa un pouco peor porque por exemplo, o das redeiras é un coñecemento transmitido de xeración en xeración que se non se aprende, corre o risco de desaparecer. As nosas son profesións moi ligadas ao territorio que se deberían ter máis en conta, porque non só traen consecuencias económicas, enón que afectan á identidade do territorio. O relevo xeracional é un problema que nos afecta a todo o sector da pesca e deberíamolo abordar desde a reflexión conxunta e a búsqueda de solucións para garantir a súa supervivencia e rendibilidade.

Sobre esa rendibilidade e supervivencia tamén afecta o cambio climático.

Toda a xente que vivimos do mar vemos como está afectando, a cada hora. Cada marea é un paso máis no deterioro do medio mariño. Especies invasoras, o quecemento das augas, a falta de productividade das rías, a mortandade das especies e a aparición doutras novas nas nosas augas… esto é algo que vemos todos os días e que non nos cansamos de denunciar. Pero estou segura que non sucede únicamente no noso sector, senón que todas aquelas profesións que se desenvolven ao aire libre tamén o están a sufrir. Trátase dun gran mal que xa non acepta pequenas solucións, fai falla algo máis grande.

Grande como o papel das mulleres no mar. Como describirías a vosa man no sector?

Fundamental. Durante moito tempo estivemos invisibilizadas, pero é certo que nos últimos tempos se nos empezou a ter en conta e a escoitar as nosas opinións, e moi mal non debíamos ir cando as nosas necesidades foron cubertas.

Refírome aos coeficientes reductores, unha das grandes inxustizas que sufriron as profesións feminizadas no mar; ás enfermedades profesionais, esquecidas e que parecen que non existen; ás nosas opinións sobre o cambio climático... As mulleres sempre estivemos aí, silenciadas e invisibilizadas pero agora demos un paso adiante, e se nos ve e se nos escoita.

Eduardo Abad: “Trabajamos para ser sostenibles y productivos”

¿Hay cantera de futuro para los trabajadores del mar?

La situación es que este sector pierde cada vez más personas, por varias razones. Una de ellas es que los mayores se van jubilando y no hay un relevo que quiera iniciar la actividad, y la otra es que en determinados sitios el rendimiento económico es muy escaso y tienen que buscar otra vía laboral paralela (ocurre por ejemplo con las mariscadoras) si quieren vivir dignamente. Y el factor meteorológico últimamente no ayuda, con lo que la baja productividad y los pocos ingresos, que hacen que las nuevas generaciones busquen aliento económico en otra actividad.

Mala situación meteorológica, avivada por el cambio climático... ¿cómo afecta a los trabajadores?

Es momento de ponernos de acuerdo y sondear nuevas posibilidades de actuación, que sean sostenibles desde un punto de vista ambiental pero también económico. Nuestra generación será probablemente la que más sufra el impacto del cambio climático, mientras que la idea es tomar decisiones hoy, para que mañana tengamos nuestras rías a pleno rendimiento, preservando la naturaleza y sin perder puestos de trabajo.

La mayor parte de esos empleos están ocupados por mujeres.

Sí, y podemos decir con orgullo que se ha hecho justicia: hablamos de los coeficientes reductores con los que las mariscadoras se podrán jubilar en las mismas condiciones que sus compañeros hombres. Tenemos que seguir dando pasos hacia delante, y uno de los temas que queremos tratar próximamente es fundamental: el catálogo de enfermedades laborales que sufren las mujeres del mar. Ese es el trabajo que nos corresponde hacer desde UPTA-AGTAMAR.

Alfonso Villares: “A remuda xeracional é un reto para o sector”

O relevo xeracional é un dos principais retos aos que se enfrenta a actividade pesqueira, como afrontan esta realidade dende o sector do mar? Cal é a verdadeira situación? Que accións se toman para evitar unha falta de relevo?

A remuda xeracional efectivamente é un dos principais retos aos que se enfronta o sector pesqueiro galego e por iso desde a Xunta de Galicia vimos traballando da man do sector co obxectivo de ampliar a oferta formativa e mellorar esa formación para adaptala ás necesidades reais so propio sector. Na actualidade hai catro centros de formación dependentes da Consellería do Mar nos que estanse a formar medio milleiro de alumnos, que son a mellor garantía de ese relevo.

Por outra banda temos que sinalar a consecución de acordos entre a Xunta e os armadores de Vigo, Celeiro e Burela para a posta en marcha da FP Dual no sector pesqueiro co obxectivo de incorporar xente nova ao mundo do mar. Este mesmo curso comezou un novo ciclo de Navegación e Pesca de Litoral no IES María Sarmiento de Viveiro, sumándose á oferta formativa xa existente nos centros dependentes da Consellería.

Sen dúbida, outra das áreas fundamentais na que estamos a traballar para facer máis atractivo o sector pesqueiro para as novas xeracións é a través do impulso de medidas de apoio á renovación da frota que permitan mellorar a habitabilidade e as condicións de traballo a bordo. Este mesmo ano aprobamos proxectos vencellados a hixiene, saúde e seguridade no traballo. Do total de solicitudes presentadas resolvéronse medio centenar de xeito de favorable por un importe de preto de 790.000 euros.

O cambio climático é unha situación ineludible. Tras pasar por un verán longo e seco parece que vamos directos a unha tempada de temporais, como se enfrenta o sector a estas inclemencias? A nivel pesqueiro, o cambio climático está a afectar as capturas? Que estratexias están a seguir?

O cambio climático é unha realidade que obriga ao sector no seu conxunto co apoio da Xunta de Galicia está a facer un esforzo na súa adaptación, transformación e modernización para garantir a resiliencia e sustentabilidade da súa actividade. Nesta liña, desde a Consellería do Mar estamos facendo unha importante aposta pola investigación a través de organismos como o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), o Centro Tecnolóxico do Mar- Fundación Cetmar ou o Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), que nos permita contar co mellor asesoramento científico na xestión do sector. Ademais, puxemos en marcha fai un ano unha rede entre o sector pesqueiro e os organismos científicos de Galicia, Redemar, como ferramenta pioneira, poñendo o coñecemento científico ao servizo do sector para facer unha xestión eficiente dos recursos e da ordenación pesqueira.

E por último, o mar “é de homes”? Cal é o papel das mulleres neste sector, tan primordial no caso galego?

É certo que o sector marítimo pesqueiro tradicionalmente sempre foi unha actividade masculinizada aínda que en diferentes proporcións segundo falemos de pesca extractiva cun 4,4% de presencia femenina fronte un 24.6% no ámbito da acuicultura según os datos da última enquisa de Ocupesca.

Sen embargo, estas cifras non reflicten o importante papel da muller na cadea mar-industria no seu conxunto, tendo un especial protagonismo no marisqueo a pé no que ocupan o 75% dos postos de traballo, no sector de reparación de redes e aparellos no que ocupan 9 de cada 10 empregos ou na industria auxiliar e de transformación no que tamén superan o 70% da masa laboral.

Nos últimos anos fóronse rompendo barreiras chegando a postos que ata o momento nunca foran ocupados por mulleres. No ámbito asociativo, asumindo cargos de responsabilidade nas confrarías ata ocupar postos de mando en buques pesqueiros. Na actualidade hai 59 mulleres cursando algunhas das formacións profesionais do ámbito marítimo pesqueiro que se ofertan nos centros adscritos á Consellería, unha cifra récord que amosa o proceso de cambio que vive o sector neste sentido, pero sen dúbida queda moito camiño por percorrer neste eido e niso seguimos traballando