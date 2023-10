Un ano máis, a Asociación de Comerciantes e Empresarios Emgrobes prepara unha serie de actividades veciñais para enmarcar na Festa do Marisco.

E é que a asociación leva xa unha boa tempada preparando a clásica Cociña do Mar, un evento indispensable destas Festas. Dende 2009, estas xornadas gastronómicas se celebraron de forma ininterrumpida, grazas a organización de Emgrobes en colaboración coa Xunta de Galicia.

A data elixida para a edición de “Galicia sabe amar” deste ano é o dez de outubro, na Carpa institucional da Festa do Marisco, en horario de 17:30h a 20h da tarde.

Pota, raia e ameixa bicuda: os protagonistas

A xornada ten como obxectivo promocionar os productos do mar, especialmente aqueles menos usuais nos nosos fogóns, e este ano cumpre a súa quinceava edición consecutiva.

Eses protagonistas descoñecidos pero deliciosos son a pota, a raia e a ameixa bicuda. Unha delicia!_E sobre todo se cota coa boa man dos tres cociñeiros locais invitados, que aterrizan en A cociña do Mar dende os establecementos O 48 da Platería e a Tapería Plaza, sen esquecer ao xa coñecido Miguel Mosteiro ,que rexenta a empresa Gastrolab Arousa.

10 de outubro, na Carpa institucional da Festa do Marisco, en horario de 17:30h a 20h da tarde.

Coma todos os anos, o evento pon en valor este tipo de produtos facendo un show cooking con degustación de varias recetas elaboradas por estes cociñeiros. Tanto Joel Otero do 48 da Platería, como Alex Laíño (Tapería Plaza ) e Miguel Mosteiro serán os encargados de deleitar aos visitantes coas coas receitas que prepararon para esta actividade promocional, organizada por Emgrobes e financiada pola Xunta de Galicia, coa colaboración de varias entidades e o Concello do Grove.

Pola súa parte, o Dr. Ignacio Balboa completará o acto informando aos asistentes das peculariedades culinarias e as virtudes saudables destes produtos, e tamén dos viños D. O. Rías Baixas que estarán presentes na degustación.

Así Paco y Lola, Santiago Roma e Ël secreto de Candela deleitarán os nosos padales acompañando á degustación.

Volve Grovestock

Ademais da promoción dos produtos do Mar, Emgrobes quere aupar o comercio local e axudar a aqueles que teñan excedentes de productos e queiran desfacerse deles a través desta sonada feira de oportunidades. Grovestock estará aberto durante os días máis importantes e fortes da Festa coincidindo coa Ponte do Pilar.

Así, os stands participantes estarán situados no aparcamento do porto de O Grove, na Praza do Corgo. Constará duns 18 a 20 participantes, que abrirán ao público cun horario de 11 a 22 horas, de xeito ininterrumpido, en xornadas continuas onde ofrecerán, tanto a veciños como a visitantes, ofertas de saldo en calzado e textil para nenos e adultos, produtos de artesanía galega, óptica, complementos... e moito máis.

Pero Emgrobes ten planes para cando se apaguen as cociñas: tras a Festa do Marisco, participarán nas XXI Xornadas de Exaltación do Centolo do Grove, que abre a veda o 6 de novembro e continúa ata o 10 de decembro, coincidindo coa ponte os festivos da Constitución e a Inmaculada.

Todo co obxectivo de seguir promocionando e dinamizando a economía local e os produtos de proximidade. Os máis deliciosos!