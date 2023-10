El noroeste vive una nueva revolución industrial protagonizada por el desarrollo de las renovables y son muchos los sectores autonómicos decididos a sacar partido de una transición energética que ya — aquí y ahora — está reabriendo fábricas y transformando suelo industrial.

Tras tres décadas como referente del desarrollo eólico sostenible y con unas características geoestratégicas muy favorables para las renovables, Galicia y Asturias atraen la mirada de numerosas compañías y ya se cuentan por decenas los proyectos llamados a transformar la estructura productiva de estas zonas.

Si el sector supone actualmente el 1% del PIB autonómico —con 3.800 MW eólicos instalados y más de 5.500 empleos según datos de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) —, su potencial de crecimiento es exponencial y se estiman en 2.500 los nuevos empleos que se crearán solo en el corto plazo.

No solo eso. En los últimos meses, el norte está viendo como esta (ya no tan) nueva área de negocio está revirtiendo algunos de los cierres industriales más sonados de los últimos años y hace solo unos días que la compañía Windar daba un gran paso para quedarse con la antigua fábrica de multinacional del aluminio Alcoa en la ría de Avilés.

Por otro lado, de vuelta en Galicia y a lo largo de este 2023, nueve empresas han solicitado terrenos en el puerto exterior de punta Langosteira (Arteixo) para construir fábricas de componentes de eólica marina; y no podemos olvidar los encargos que ya tienen los astilleros de Ferrol de elementos eólicos, que aseguran una carga de trabajo para años.También en la séptima ciudad de Galicia, el nuevo proyecto de Nervión Naval Offshore creará 400 puestos entre As Somozas y el puerto exterior de Ferrol. La reconversión de la comarca de As Pontes, así como proyectos ligados a Meirama y los puertos ártabros, constituyen otra muestra del boom industrial, como también lo es la planta en Lugo anunciada por Norvento Enerxía, con 835 puestos de trabajo y 50 millones.

Un “puntazo” para la economía Compañías como Naturgy se están apoyando en empresas locales gallegas para su fuerte apuesta por el desarrollo de proyectos eólicos y es que la comunidad no solo llama la atención por su orografía, sino también por el Know How y la profesionalización de un sector que se ha ido consolidando como referente durante décadas. Buena cuenta de ello da Miguel Ángel Suárez, gerente en Electro Rayma Renovables. Con actualmente 22 empleados, la empresa que dirige en Carballo ha multiplicado por cinco su facturación desde su fundación en el año 2016, con Naturgy como uno de sus primeros y principales clientes. En su opinión, el desarrollo eólico supone “un puntazo” para el tejido empresarial de Galicia: “El desarrollo y la carga de trabajo que está habiendo es importante porque crea riqueza, pero sobre todo porque permite que la gente se pueda quedar aquí, cerca de sus casas y de sus familias”, se despide. “Creo que no somos conscientes del volumen de puestos de trabajo que generan empresas como Naturgy en Galicia”, nos dice, por su parte, José Angel Vázquez desde Metalúrgica BB, también asentada en Carballo y especializada en renovación y conservación de maquinaria industrial, para la que actualmente las renovables suponen el 60% de su volumen de negocio. “El sector nos ayudó a cubrir todas las carencias de trabajo que trajeron las crisis y, ahora que estamos especializados, nos aportan estabilidad a la hora de mantener ingresos y plantilla”, explica, “muy orgulloso” de todos los proyectos en los que ha colaborado con Naturgy y, en particular, de aquellos destinados a la reparación y reutilización de componentes: “Hacen muchísimo hincapié en la economía circular incluso cuando económicamente no es la mejor opción”.

El desarrollo industrial, en jaque

Planes empresariales que llegan acompañados de importantes ayudas procedentes de los Fondos Next Generation de Europa, miles de puestos de trabajo directos e indirectos, e inversiones millonarias, pero que, tal y como advierte la EGA, pueden ponerse en riesgo si se continúa con la judicialización de los expedientes eólicos. Un proceso que, de hecho, “podría llegar a afectar a los 75 proyectos que cuentan actualmente con la declaración de impacto ambiental”: “Estaríamos en una coyuntura de consecuencias catastróficas, ya que se extendería a todo el sector industrial gallego, comprometiendo la viabilidad de los proyectos actuales y futuros que dependen de nueva energía renovable”, denuncian.