O pasado 28 de xuño, o marisco do Grove viaxou a Berlín, unha idea que xa se fraguara uns meses atrás cando o canciller Scholz visitou Galicia e recordou as súas vivenzas na zona durante os seus anos de estudante.

As presentacións europeas da Festa do Marisco levan funcionando dende 2013, en colaboración coa Axencia de Turismo de Galicia e TurEspaña, convertíndose en citas que difunden a gran Festa do Grove, uns meses antes de que teña lugar. Así, este ano se celebrou en Berlín, o ano pasado Bruselas, no 2019 en Ámsterdam...

“Trátase de dar a coñecer a festa en particular e o destino en conxunto” contan dende a Oficina de Turismo de O Grove. “Para iso realízase unha presentación, proxéctanse vídeos e se organiza unha mostra de cociña en vivo para proceder a continuación a unha degustación de marisco da localidade“.

Así, o pasado xuño trasladáronse á capital xermana o alcalde, Jose Cacabelos, acompañado por persoal técnico da Oficina de Tursmo. Tras as loas ás Rías Baixas e ao produto que se goza nelas, os asistentes a cita disfrutaron dun showcooking a cargo da chef Sandra Gómez, do restaurante Jueso de Caña.

A cociñeira elaborou un menú especialmente pensado para a ocasión, composto de berberechos fritidos con salsa cítrica, volandeiras con salsa de ostras, navallas con espuma de leite de tigre, mexilóns con salsa curry verde, polbo á feira, arroz caldoso con tartar de gambón e ali oli de kimchi, e todo iso regado con viño albariño, antes do colofón do postre cun anaco de tarta de Santiago e un surtido de licores galegos.

Porque a gastronomía do pais abraia dentro e fora das súas fronteiras!