Preparados e preparadas cos pratos na man. Así estamos en O Grove cos ollos postos nas 19h da tarde de hoxe, o momento en que se abrirán as casetas de venta de marisco e as carpas de degustación, dando comezo á LX Festa do Marisco.

Esta cita celébrase cada ano a principios e mediados de outubro, coincidindo coa época de mellor sabor do marisco, que aínda garda un prezo para todos os petos previo á escalada de Nadal. Por iso, miles de persoas teñen marcado no seu calendario facer unha escapada de turismo e gastronomía á vila do Grove.

Actividades culturais e gastronómicas

As casetas de degustación abrirán todos os días ás 11:30 pola mañá (excepto o luns e o martes, que abrirán ás 12h) e ás 19:00 pola tarde. Ademais, para amenizar comidas e sobre mesas, O Grove presenta un completo programa de actividades durante os dez días de Festas.

As carpas degustación abrirán en horario de mañá e de tarde.

Mañá ás 9:30h no Auditorio terá lugar a segunda xornada do XXV ForoAcui, un espacio de referencia para recoller a realidade da pesca, marisqueo e acuicultura en Galicia.

No mesmo sentido, o XXXV Ciclo Cultivando o mar, na planta baixa do Concello, se celebrará ás 20h, previo ao primeiro Concerto do Marisco (Freshkiños).

O sábado 7 ás cinco da tarde comezan as actividades infantís, con xogos tradicionais na Praza do Corgo (ata as 19.30 h), e que estarán presentes cada fin de semana e durante o festivo do Día do Pilar.

Mentres, ás18.00 h, terá lugar o Concurso de Pratos de Mexillón “Amegrove”, onde tras a reunión do xurado, entregaran os premios.

O domingo preséntase deportivo, co VIII Encontro Internacional Scooter Clásicas (máis info en lamvrespasogrove@gmail.com), ás 9:30h, e o Desafío Arousa: regata de dornas “a remo”, á 13.00 h, no Campo de Regatas Porto do Grove.

Pero ben é certo que os protagonistas desta festa son o marisco e a boa cociña. Por iso o martes 10 ás 17:30 h celebraránse as XV Xornadas Gastronómicas “A cociña do mar”, da man de Emgrobes, na Carpa institucional.

Por outro lado, o mércores ás 12.00 h entrégase o Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía, na Sala das Cunchas, situada na planta baixa do Concello.

O xoves, festivo, poderemos disfrutar durante todo o día dunha especie de desfile improvisado de traxes tradicionais galegos: calquer visitante que aterrice na Festa do Marisco poderá lucir o seu traxe tradicional e, con el, recoller un vale para doces na Oficina de Turismo.

Ademais, ás 11.30 h inagúrase a Feira de Oportunidades Grovestock, na zona comercial, e que permanecerá aberta os días 12, 13 e 14 de outubro.

O venres 13 ás 20.00 h ten lugar un dos eventos máis importantes da Festa do Marisco: a Gala de entrega das “Centolas de Ouro 2023”, no Auditorio do Grove.

Trátase dun dos últimos pratos fortes da programación, que afronta a súa última fin de semana cunha Noite Meiga o sábado 14, acompañada dunha Gran Queimada;e o domingo 15, derradeiro día oficial das Festas, que xa ás 10:30h da mañá esperta coa XXIII Carreira Festa do Marisco, dende o Paseo de Beiramar.

Ademais, durante todos os días dende o incio da Festa, os Concertos do Marisco amenizarán as noites do Grove na Carpa de Concertos, así como durante o día poderemos desfrutar de gaiteiros e cabezudos polo recinto da festa, amenizando a cita para grandes e pequenos.

Pero aínda gardamos algunha sorpresa fóra das datas oficiais da LX Edición desta Festa de Interese Turístico Nacional: a fin de semana do venres 20 (e ata o domingo) desfrutaremos do Festival “Nos seus pés”; mentres que o domingo 22, ás 10.30 h terá lugar o XI Encontro anual de palilleiras, no Pavillón de Deportes no Monte da Vila.