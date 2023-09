“O máis importante é que os alumnos se divirtan creando, xogando, tocando.” Esa é a base da filosofía do Centro Creativo Musical, en Moaña. Aquí, o fundamental é a creatividade, transversal en todas as actvidades para que o alumnado sepa de primeira man como funcionan as disciplinas artísticas, adquirindo criterio propio para decidir e continuar creando. Se estás organizando o comezo do curso, no CCMUS pódese escoller un ou dous días de clase á semana, segundo o teu interese, así como a elección do instrumento a estudar, que é totalmente libre.

Infórmate en info@ccmus.eu