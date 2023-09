Con este fin, a Xunta de Galicia mantén abertas, ata finais deste mes, a convocatoria de axudas ao Retorno Emprendedor que, cun orzamento dun millón de euros, permitirá contar aos futuros beneficiados dun apoio económico de ata 10.000 euros para sufragar gastos correntes orixinados pola posta en marcha dun novo negocio.

Estas axudas supoñen unha achega directa de 6.000 euros, aumentable en 1.000 se emprende unha muller e de 3.000 máis se a empresa instálase nun concello do rural galego. O obxectivo é que o emprendedor poida fixar a súa residencia e integrarse na sociedade, favorecendo ademais desenvolvemento do tecido empresarial de Galicia.

Unha iniciativa que nos últimos anos permitiu destinar desde a Secretaría Xeral dá Emigración máis de 4 millóns de euros para a posta en marcha de case 700 proxectos empresariais en Galicia.

Proxectos como o de Thais Suárez Rey. Esta xoven de 34 anos está detrás da empresa de dirección artística e deseño gráfico galega Sísmica, tamén especializada en todo tipo de eventos. Hai agora dous anos que decidiu deixar a compañía na que traballaba en Luxemburgo para volver a Galicia e crear o seu propio proxecto: “Somos moitos os que nos estamos dando conta de que podemos dar valor ao que facemos desde aquí, desde o propio”, conta sobre un paso adiante para o que contou coas axudas ao Retorno Emprendedor da Xunta de Galicia. Unha experiencia da que destaca o apoio económico, que lle permitiu manterse e invertir en recursos para chegar a novos clientes; pero tamén e especialmente a orientación prestada. “Púxeme en contacto con eles para ver que posibilidades había á hora de aprender e fóronme guiando”, relata e engade: “Agradécese moito que haxa un soporte por parte dunha entidade pública que fai que moitos nos esteamos decatando de que pode apostar polo propio, dar valor ao que facemos desde aquí”.

“Este tipo de axudas están moi ben porque ao impulsar á xente a volver están a contribuír a economía e a creación de riqueza, pero tamén ao benestar das persoas”, explica pola súa banda Carlos Granados, programador informático e vinculado con Galicia a través da súa muller, orixinaria de O Grove e coa que viviu en Pontevedra ata o 2005, ano no que marcharon para Inglaterra.

“Desde a pandemia, estaba traballando desde casa e decidimos que era o momento de volver. Aquí hai moita máis calidade de vida”, explica Granados que agora colabora como autónomo con empresas inglesas e alemás desde Pontevedra: “Sabíamos que, si volvíamos a España, ía ser a Galicia”, despídese, non sen antes a animar a outros perfís similares que o estén dudando a dar o paso.

30.000 galegos máis poderán volver entre 2023 e 2026

Estas axudas forman parte das acción específicas da Estratexia Retorna que puxo en marcha a Secretaría Xeral da Emigración en 2018, un documento esencial para conseguir o retorno a Galicia durante ese período de máis de 28.000 galegos do exterior.

O éxito desa primeira experiencia motivou a aprobación en decembro do ano pasado da nova Estratexia Galicia Retorna 2023-26 (ERG2026), que duplica tanto en número de medidas como en orzamento á súa predecesora co obxectivo fixado de conseguir o regreso de 30.000 galegos do exterior ata 2026.

Deste xeito, a nova Estratexia Galicia Retorna amplía ata 100 o número de medidas que apoio aos galegos do exterior, e aumenta así a dotación orzamentaria, pasando dos 15 millóns de euros aos 50 en propostas especificamente dirixidas aos galegos que queiran retornar. A esta cifra hai que sumarlle aquelas medidas que ofrecen algún tipo de incentivo aos galegos do exterior que decidan regresar á súa terra, o que eleva o orzamento total a 450 millóns.

Trátase do documento reitor das liñas de actuación para os cidadáns galegos residentes no exterior que, na actualidade, superan o medio millón de persoas, entre emigrantes e os seus descendentes. Recolle, así, as principais liñas de traballo en materia de retorno co obxectivo de facer de Galicia a mellor opción para viviren para as galegas e galegos residentes no exterior.

Entre outras liñas de actuacións, permitirá proporcionar instrumentos de atracción profesional de poboación galega residente no exterior, así como a súa incorporación ao mercado laboral a través de medidas específicas.

O secretario xeral dá Emigración, Antonio Rodríguez Miranda lembra que este tipo de iniciativas facilitan o acollemento a quen desexa iniciar unha nova vida en Galicia, lembrando que os interesados tamén poden informarse de todo tipo de axudas ao retorno nas Oficinas Integrais de Asesoramento e Seguimento ao Retorno situadas naas principais cidades galegas.