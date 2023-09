Mario Mosquera Gómez es alumno de la segunda edición de la FP Dual de Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas, de la Xunta de Galicia y Viaqua en colaboración con el CIFP Politécnico de Santiago de Compostela. Recién finalizadas las prácticas que cierran dos intensos cursos de aprendizaje constante, hablamos con él para conocer cómo valora su experiencia en Viaqua, donde estuvo realizando las prácticas en los ayuntamientos de Ribeira y Santiago.

– Después de dos años, ¿qué aspectos destacarías de la FP Dual del agua?

– Es una modalidad formativa que está muy enfocada en la práctica y eso es muy positivo porque el aprendizaje se realiza en entornos reales y aprendes mucho más rápido. Al inicio tienes que conocer cómo funciona todo y por eso la parte teórica es muy protagonista, pero a los 3 meses ya te metes en el taller y pones en práctica todo lo estudiado. Luego ya empiezas en la empresa, ves como funciona todo, aprendes del personal que lleva mucho tiempo trabajando y todo eso es muy enriquecedor y hace que te involucres mucho más.

– ¿Qué habilidades o conocimientos sientes que adquiriste durante los cursos? ¿Cuáles te gustaría seguir desarrollando en el futuro?

“Está enfocado en la práctica y en entornos reales se aprende mucho más rápido”

– El sector del agua era un gran desconocido para mí, no sabía cómo funcionaba y fue un aprendizaje continuo porque ves que hay mucha gente involucrada realizando tareas muy diferentes. Poder conocerlas todas de primera mano es algo muy positivo, ya que aprendes de todo el personal que te acompaña en las diferentes áreas y centros de trabajo y también vas viendo qué te gusta más.

Por mi experiencia en trabajos previos en los que estuve de cara al público, me gusta estar en la calle, hablar con la gente y echar una mano para solucionar diferentes situaciones. Ese es un campo en el que me siento cómodo y en el que me gustaría seguir aprendiendo.

– ¿Puedes compartir alguna experiencia donde hayas aplicado lo que aprendiste?

“En Viaqua tienes muchas opciones de crecer y seguir formándote”

– Tuve la suerte de estar en dos explotaciones, trabajando de maneras diferentes y con personas distintas, donde fui uno más desde el primer momento. Por ejemplo, cuando acudes a una avería real tienes que andar con mucho ojo, porque un mínimo fallo y dejas a toda una calle sin agua. También aprendes a pensar de manera más rápida y buscar soluciones para mejorar el servicio. En mi caso, durante el primer año, tuvimos que lidiar con la problemática de los precios de la energía, por lo que teníamos que adaptar nuestros trabajos a las horas más convenientes para realizarlos y planificar todo con antelación. Son situaciones que en la teoría no se dan pero que cuando estás sobre el terreno tienes que aprender a gestionar.

– ¿Fueron de utilidad las prácticas? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué tal os recibieron en Viaqua?

– Con los compañeros y compañeras con los que me tocó trabajar, tuve muy buenas experiencias en todos los casos. Siempre se pararon a enseñarme cómo se hacían las tareas y fue un tiempo muy enriquecedor que me valió de mucho. Algunos de los trabajos que más me gustaron fueron los que se llevan a cabo en la ETAP. Tuve que esforzarme en aprender como es el proceso pero fue muy gratificante poder sacarlo adelante.

– ¿Cambió tu perspectiva sobre la importancia de este sector y las posibilidades laborales del mismo? ¿Te gustaría seguir ligado al sector del agua?

– El agua es importante, un bien escaso que tenemos que cuidar. Éste es un sector muy desconocido para la mayoría de la gente pero tiene muchísimas posibilidades. ¿Cómo me llega el agua a casa? ¿Quién arregla la avería en mi calle? ¿Dónde va a parar el agua de mi desagüe? Todo esto necesita de un montón de gente y perfiles diferentes y en ese aspecto, este sector tiene un montón de posibilidades para crecer y encontrar alguna tarea o puesto que te guste y te motive para desarrollarte profesionalmente.

– ¿Qué le dirías a alguien que esté dudando que estudiar? ¿Recomendarías estudiar la FP Dual del agua?

– Mi caso es bastante particular, yo no sabía qué estudiar y me llamaron a unas semanas del inicio del curso para comentarme la posibilidad. Por la empresa en la que se realizan las prácticas y las posibilidades de inserción laboral, le fui dando vueltas y al final decidí probar y me encantó. El del agua es un sector muy dinámico y con muchas posibilidades, si tienes claro que te gusta, adelante, y para quien dude le recomiendo que se informe previamente, que se ponga en contacto con el instituto y la empresa para que les faciliten información y seguro que deciden dar el paso.

– Después de vivir la empresa desde dentro, ¿qué opinas de Viaqua? ¿Te parece un buen lugar para desarrollar tu carrera laboral?

– En Viaqua tienes muchas posibilidades de crecer y eso se valora muy positivamente. Te animan a seguir estudiando, a no parar de formarte, porque saben que es positivo para todas las partes. Luego ves que el personal lleva mucho tiempo en la empresa, que es un trabajo estable y la estabilidad es fundamental para desarrollarte profesional y personalmente. Estaría encantado de poder empezar a trabajar aquí.