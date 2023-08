Confitería Capri abría as súas portas un 25 de xullo de 1963, da man de Arturo Prieto Salvadores e María Luisa Fuertes Veigas. Con máis de medio século de percorrido, Capri convertiuse nun dos máximos exponentes do sector na cidade de Pontevedra. As súas elaboracións son unha tentación para veciños, veciñas e visitantes que cada día pasan por diante do establecemento. Gracias á súa fiel e incondicional clientela, “cada día levantámonos para dar o mellor de nos, sempre empregando os mellores produtos e coa garantía do traballo ben feito”.

Confitería Capri, sita no número 9 de la céntrica rúa García Camba de Pontevedra, mantén desde o seu nacemento unha forte aposta pola mellor materia prima, así como pola calidade e o bo facer do seu equipo profesional.