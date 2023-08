Como ven sendo habitual, o entorno da Alameda e mais Raíña Victoria será o epicentro destas festas para os cativos -e non tan cativos-. As atraccións e barracas de feira, así como numerosos postos de comida, están xa agardando a chegada de milleiros de persoas durante estos días. Máis de medio cento de este tipo de instalacións estarán ocupando este enclave ata o vindeiro luns dia 21 de agosto, cando terá lugar o día do neno para despedir as atraccións. O “Skate Praza”xa foi retirado temporalmente hai uns días para ubicar no seu lugar as atraccións que servirán para soltar adrenalina a todo aquel que o desexe.

A Praza de España e mais a da Ferraría, pola súa banda, son os lugares elexidos, como de costume, para as distintas actuacións musicais, aproveitando a súa gran capacidade de aforo para acoller aos milleiros de fans dos diferentes grupos e artistas presentes no cartel deste ano. Cortes de tráfico A semana grande das Festas da Peregrina trae consigo cambios no tráfico rodado da cidade. Deste xeito, a rúa Alameda permacene pechada, así como a de Raíña Victoria, o cal conleva unha modificación na sinalización e cambios de sentido noutras rúas como a Echegaray, que restrinxe a circulación excepto para residentes e servicios. Durante estes días, o aceso faise por Maestranza, ante a fachada principal da facultade de Belas Artes e Ambulatorio Virxe Peregrina. No caso de Xeneral Martitegui está invertida a dirección da vía, para poder permitir o aceso a Maestranza-Echegaray e ao aparcadoiro da Praza de España. No caso da rúa San Roque, restrínxese o tráfico de acceso desde Corbaceiras ata a Alameda, salvo residentes, e desde Paseo Colón haberá dirección obrigatoria cara a Corbaceiras, salvo no entrada aparcamento subterráneo (acceso a Raíña Vitoria).