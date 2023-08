O verán é tempo de celebracións, de festas e festivais, de romerías... e Pontevedra pode presumir de ofrecer a veciños, veciñas e visitantes, o maior festival da nosa comunidade, e ademáis, de balde. Con preto de dous meses de actividades e a participación de casi 300 artistas, a programación do “Pontevedra Verán Fest” invita a vivir a cidade en todo o seu esplendor e como máis presta, nas súas rúas e prazas.

Cunha inversión que supera o millón de euros -un orzamento semellante ao do ano pasado, o rexidor municipal, Miguel Anxo Fernández Lores, aseguraba estar convencido de que o retorno económico para numerosos sectores da cidade “será moi superior”.

As Festas da Peregrina 2023 convertiranse, como non podía ser doutra maneira, na semana grande deste verán en Pontevedra, pero atrás quedan semanas de lecer difíciles de esquecer, dentro dunha programación que contempla un total de 356 actividades repartidas en 23 ciclos diferentes, adicados ao cine, a animación de rúa, a música en directo, xogos e tradicións, literatura...

O obxetivo estaba claro: ofrecer un grande abano de actividades para todos os públicos, desde os máis cativos ata as persoas maiores, e tamén facer partícipes destas festas de verán a todos os barrios e parroquias. Deste xeito, as propostas estanse a repartir en 42 escenarios sitos no centro e tamén en Xeve, Monte Porreiro, O Burgo, entre outros.

Pero o “Pontevedra Verán Fest” non remata coa Peregrina. O vindeiro día 23 de agosto voltará a Festa do Demo ás rúas do casco histórico da cidade.

Xa entrado o mes de setembro, a Boa Vila viaxará á época medieval nunha das celebracións máis agardadas e multitudinarias do verán pontevedrés, o peche apoteósico ás festas de verán: a Feira Franca, o 1 y 2 de septiembre, que adicará esta 22 edición a “Os Números”. A Feira Franca supón unha viaxe ao século XV, unha viaxe na que toma partida toda unha cidade. Unha vivencia única habitada por artesáns, canteiros, ferreiros, palilleiras, cesteiros, oleiros, redeiras, carpinteiros, músicas, xograres, campesiños, toneleiros, artistas, comerciantes, damas e cabaleiros que nos achegan o tempo do privilexio concedido a Pontevedra polo rei Henrique IV, no ano 1467, en virtude do cal se autorizaba a celebración dun mercado libre de impostos dun mes de duración.

A Feira de Artesanía e Deseño Chalana, a Feira do Mel, campamentos para nenos e obradoiros culturais e artísticos completan a programación do “Pontevedra Verán Fest”.