Dende hoxe xoves 10 e ata o próximo domingo 13 de agosto, a localidade de Vilanova de Arousa celebra unha nova edición da súa Festa Gastronómica do Mexillón e do Berberecho, cumprindo a número 29, case tres décadas da cita máis deliciosa de finais de verán.

Celebrada dende o ano 1994 , nesta cita ensálzanse dous dos produtos locais máis famosos e con maior renome de Vilanova: os seus mexilóns e os seus selectos berberechos. Durante a festa son degustados de formas moi variadas: ao vapor, en empanada, en salsa...

Os asistentes poderán degustar os pratos máis exquisitos elaborados cos produtos estrela da Festa.

Horario da degustación e programa musical

A carpa abre hoxe dende ás 13.00 horas, e o fai nun novo emplazamento. Habitualmente situada xunto ao mercado, ao lado do Xardín Umbrío, esta vez trasládase á praza do Castro, frente a cofradía, por petición dos vendedores da praza de abastos. O funcionamento será o mesmo ás edicións anteriores, e a carpa permanecerá funcionando en horario de mediodía e tarde-noite. Nela se disporán bancos e mesas nas que dgustar o amplio menú, que se servirá previa retirada de tiques postos á venda nas taquillas situadas na entrada do recinto.

A carpa de degustación abrirá hoxe nun acto que, ademais, servirá para inaugurar os catro días de festa que Vilanova ten por diante. Nel se desvelará o nome do pregoeiro ou pregoeira e dos distinguidos coa Insignia de Ouro e os Brillantes da Festa.

Como non só de comida vai a cousa, o apartado lúdico e musical está tamén preparado para amenizar cada bocado e as súas sobremesas.

Cabe destacar a actuación da orquestra Panorama, un dos pratos fortes da verbena, mañá venres 11 ás 23.00 horas no Parque do Cabo.

Xunto a eles, o sábado ás 22.00 poderemos disfrutar da actuación de De Vacas, grupo cálido e harmónico, pero con letras irreverentes e divertidas formado por Inés Salvado, Faia Díaz, Paula Romero e Guillerme Fernández. Enfeitizarán ao público no escenario na Praza do Castro.

A carpa de degustación dos mexillóns e berberechos colocaráse esta vez á praza do Castro

O domingo desfrutaremos da música por partida dobre no Xardín Umbrío. Pola tarde, ás 13.00 horas e coincidindo coa apertura da carpa degustación, o dúo Take it Easy será o encargado de animar o ambiente. Pablo Costa e Santi Martínez conquistan ao público ofrecendo as súas versións acústicas oa de temas de pop-rock dos 70-80-90. As súas guitarras e voces soarán en Vilanova con Pink Floyd, La Unión, Duncan Dhu e Los Secretos, entre outros.

Roi Casal será o peche destas actuacións musicais, o propio domingo ás 21.30 horas. O arpista e cantante natural de Catoira leva en activo dende o ano 2000, e a súa música tradicional galega será a encargada de despedir os sabores dos berberechos e mexilóns, ata o ano que ven.

Estes produtos estrela da zona, a degustar baixo precios populares da mán dos establecementos participantes na festa, conforman unha cita que xa foi declarada Festa de Interese Turístico.

A Festa do Mexillón e o Berberecho coincide coas festas do Carme, polo que no Concello se espera unha fin de semana de afluencia masiva a Vilanova. Para velar pola seguridade, eses días se reforzarán os efectivos de policía local , que contarán coa axuda dun dron (como sucedera tamén no Momo).