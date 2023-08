A parroquia silledense de Laro prepárase para recibir este sábado a milleiros de persoas na súa multitudinaria Romaría da Tortilla. Por primeira vez desde que se celebra, o certame, que acada a súa 33 edición, terá lugar o sábado, en vez de na noite do primeiro venres do mes de agosto. Deste xeito, a carballeira acollerá aos romeiros tanto a mediodía como á noite.

A Tortilla de Laro, que foi declarada Festa de Interese Turístico de Galicia no ano 2015, pasa a celebrarse tanto a mediodía como á noite, unha xornada completa na que se degustarán centos de tortillas, algunhas delas elaboradas polos veciños e veciñas e outras polos propios comensais.

Non faltarán elaboracións feitas do xeito máis tradicional, con patacas e ovos, e outras con chourizo, cebola, queixo, pementos, bacallao, carne ou gambas... na variedade estará o gusto.

A organización confía en acadar cifras semellantes ás do ano pasado, e agardan a chegada de preto de 5.000 persoas. Con todo, estarán expectantes para ver cómo resulta o cambio de día, sendo esta a única novidade na celebración da cita gastronómica, unha das máis multitudinarias da comarca.

A Asociación Amigos da Tortilla, tal como ven facendo nos últimos anos, ofrece a posibilidade de reservar mesas a 3 euros por persona nos teléfonos 661 019 824 e 662 543 817, unha iniciativa que tivo unha gran acollida por parte do público pola comodidade que supón non ter que ir montar as mesas na xornada previa á festa.

Non faltará a animación musical durante toda a xornada, desta volta a cargo da Charanga Km0, Os Charanghaitos, o grupo de gaitas Os Trasnos, Tosho Events e DJ Bruno. Ademáis, a partir das 23.00 horas, comezará a gran verbena nocturna coa orquestra Galilea e o trío Arena.

Na xornada do domingo, as festas na honra do Divino Salvador continuarán coa misa solemne e a actuación da solista Begoña Mazaira.