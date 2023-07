En el sector de transporte de mercancías por carretera seguimos al pie del cañón y batallando como siempre. Desde el CNTC- Comité Nacional de Transporte por carretera- del cual ASETRANSPO forma parte a través de la CETM, continuamos trabajando y reclamando a nuestros gobernantes medidas que nos ayuden a poder transitar en un escenario tan complejo.

No cabe duda de que en los últimos años hemos sido objeto de importantes reformas normativas. Asimismo, se ha legislado de forma efectiva para poner fin a los abusos en los plazos de pago, en la carga y descarga por parte de los conductores o en las esperas infinitas sin compensación, por ejemplo.

Sobre la mesa del Ministerio tenemos el desarrollo de la Ley de la Cadena de Transporte, para evitar que se trabaje a pérdidas y se establezcan limitaciones a la cadena de subcontratación. Sin embargo, continúan otros enemigos por diversos frentes: el precio del combustible, todavía descontrolado; la falta de infraestructuras de aparcamiento y descanso; la electrificación... El transporte de mercancías por carretera ha pasado de ser héroe, durante el confinamiento, a ser villano, tras la pandemia. Y, si nos parecía poco, ahora resucitan el pago por uso y la amenaza de nuevos peajes, cuando teníamos el compromiso firmado de no establecer esta medida sin el consenso del sector.

Desde la CETM no nos cansaremos de decir que, en una situación de incremento de costes e inflación disparada, la recuperación de un país y de su actividad económica- lo único capaz de generar ingresos y liquidez a las familias, empresas, y administraciones- no puede venir de la mano de la subida de impuestos y tasas.

Cualquier tentativa de introducir un coste adicional al sector del transporte de mercancías por carretera no solamente será un ataque a la competitividad del sector, sino a la de la industria y los productos españoles en los mercados europeos y mundiales y, por añadido, a la renta disponible y poder adquisitivo de las familias. En nuestro caso, Galicia es una Comunidad especialmente perjudicada por su condición de periferia. ¿O acaso el argumento que se basa en los principios de “el que contamina paga” y “el que usa paga” justificaría que el que “pase por caja” pueda seguir contaminando?

Es importante recordar, además, que la implantación de la tarificación por uso no es obligatoria y la decisión queda al arbitrio de cada Estado. Por otro lado, no podemos obviar que el transporte pesado de mercancías por carretera es esencial y, como tal, ha de seguir rodando para garantizar el abastecimiento de los mercados. Para este segmento de vehículos no existe alternativa tecnológica a corto y medio plazo que le permita ser considerado como sector no contaminante. Al margen de que, por parte de las empresas se ha hecho un esfuerzo continuo por renovar el parque móvil de forma acorde a los adelantos en motorización de vehículos. Seguimos muy preocupados y participando en todos los foros abiertos con respecto a la descarbonización. Apostamos por una transición energética justa en la que tiene que prevalecer la tecnología frente a la ideología. Estamos en contra de que se prohíban alternativas energéticas y los motores de combustión imponiéndose la electrificación total del parque móvil.

En el plano más doméstico no nos cansamos de pedir la gratuidad total de la AP 9 de Tui a Ferrol y la de la AP53 Santiago-Lalín, así como la construcción de parkings vigilados y dotados de servicios para nuestros conductores en Galicia. Somos insistentes en nuestras reivindicaciones, pues con lo que el transporte de mercancías por carretera aporta al erario público, se podría acometer perfectamente este capítulo tan necesario y trascendente en seguridad vial.

Conformamos un sector que cuenta con más de 600.000 empleos directos y que contribuye al PIB en un 4,8%. El 95,8% de las toneladas-kilometro producidas se mueven a través del transporte público. A través del consumo de combustible, proporcionamos a las cuentas del Estado 20.000 millones de euros al año, de los que 12.500 corresponden al impuesto de hidrocarburos y el resto IVA. A su vez, contribuimos con otros impuestos y cargas estrechamente ligados al uso del vehículo y a la actividad que desarrolla.

Porque si se para el transporte se para el mundo, luchamos por dignificar esta profesión, para que nuestros clientes vean al transportista como un socio estratégico al mismo nivel, dentro del mismo equipo. Para dejar de ser el eslabón más débil de la cadena de suministro, sabiendo de nuestra fortaleza. Hay una cosa muy cierta y es que, para conseguir que el futuro del transporte sea el que todos deseamos, hemos de tomar consciencia de que el viaje no podemos hacerlo solos, sino organizados.

Debemos estar unidos, porque juntos somos más fuertes.