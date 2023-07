400 metros cuadrados de recinto ferial, más de una veintena de bodegas y mucha (y muy buena) música son solo algunos de los datos que abren boca para la XXII Festa do Viño Meaño, que este fin de semana volverá a reunir a algunos de los mejores vinos de la D.O Rías Baixas en la céntrica plaza del Concello tras haber sido recuperada por el gobierno municipal el pasado año.

Relevo del que durante dos décadas fue “O Encontro co Viño de Autor”, la XXII Festa do Viño Meaño se prepara así para tres días de exaltación de los blancos y tintos de calidad de hasta 20 bodegas de la zona, maridados, como no podía ser de otro modo, con grandes propuestas culinarias gracias a la zona de restauración exterior, que estará equipada con 40 mesas grandes y 80 bancos.

La cita vinícola y gastronómica que no vas a querer perderte este fin de semana en Galicia tendrá su pistoletazo de salida esta misma noche con la apertura de stands y brindis conjunto protocolario, a partir de las 20.00 horas en la céntrica plaza del Concello.

Música y gastronomía completan un programa en el que no faltará el desfile de autoridades y cofrades de la “Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés”, que en esta edición se adelanta a las 12.00 horas del sábado y vendrá seguido de la lectura del pregón, a cargo de Diego Losada Gómez, periodista televisivo en el grupo Mediaset.

Con mucho ritmo

Si algo será protagonista este año en la Festa do Viño de Meaño, además del buen vino y la gastronomía autóctona, será la buena música con más de media decena de actuaciones previstas para todo el fin de semana.

Así, y si hoy viernes están programados los conciertos de la Banda Unión Musical de Meaño, a partir de las 21.00 horas en la zona de stands; y de Broken Peach, tendrá lugar a las 22.30 en la zona exterior colindante a los stands; ya mañana sábado, el buen ritmo continuará de la mano de las actuaciones de la charanga “Alambique”, que amenizará la carpa a las 20 horas; y la orquesta Marbella, que se hará cargo de la verbena en el exterior desde las 22.30 horas y estará seguida de un DJ.

Para el domingo, última jornada, más y mejor porque a las 13.00 horas se celebrará el concierto del Grupo de Acordeóns Rías Baixas; al atardecer llegará la música de la charanga de “Mil9”; y, por la noche, la verbena amenizada por la orquesta “Ocaband” pondrá el broche de oro a los tres días de feria.

El maridaje perfecto para un evento que nos brinda una oportunidad inigualable a la hora de disfrutar con familia y amigos de algunos de los mejores y más singulares vinos de la D.O Rías Baixas, que se servirán durante estos tres días bajo una carpa de 400 metros cuadrados.

La cita, que estará aderezada por 2.000 metros de guirnaldas, fue recuperaba el pasado año por el Concello para coger el testigo al que durante dos décadas fue el “Encontro co Viño de Autor”, tradicionalmente organizado por la asociación de bodegas artesanas Rías Baixas y que se mantuvo hasta 2017.