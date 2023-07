O Concello de Marín vive dende hai máis dunha semana o seu mes máis festeiro do ano. No marco das Festas da Virxe do Carme, a vila puxo en marcha unha programación con ducias de actividades nas que a música, a tradición, as propostas infantís e a cultura comparten protagonismo na antesala do que será o dia grande da patrona dos mariñeiros, o 16 de xullo.

As festas comezaron o pasado día 7 cunha nova edición da Festa do Viño das adegas Ribeiras do Morrazo, un evento que congregou a numeroso público na Alameda durante toda a fin de semana pasada, e que este ano celebraba o seu segundo aniversario. Esa mesma xornada, o mal tempo impediu que o concerto de Abraham Mateo fose tan seguido como se agardaba. Porén, centos de fans incondicionais non quixeron perderse algún dos temas máis conecidos do artista. O sábado tivo lugar a lectura do pregón a cargo de Javier Casal, xornalista marinense que dirixe e presenta o programa Hora 14 na Cadena Ser. Durante o emotivo discurso, Pichichi Pequeno -alcume polo que se lle coñece na vila-quixo recordar o Marín da súa infancia. Tras él, a cantante Lucía Pérez encheu de ritmo e boa música a Alameda Rosalía de castro na noite do sábado. A mostra de Artesanía, a Batalla de Flores, os pasarrúas de grupos tradicionais e charangas e as actuacións infantís, como a do Mago Paco o pasado mércores ou a de representación de Migallas Teatro na xornada de hoxe, completan a oferta.