Abraham Mateo, París de Noia, o Combo Dominicano, Lucía Pérez, Furia Joven, Galilea ou Kubo... Marín continua coa súa programación do Carme durante esta fin de semana, despois de 8 días nos que a múscia foi a grande protagonista.

A xornada comezará co pasarrúas de Cantareiras e Gaiteiro Moderno, a partir das 11.30 horas. Xa pola tarde, Maracumbé Bloco animará as rúas da vila cunha sonora batucada para dar paso á misa solemne e procesión en Seixo. A Alameda acollerá un espectáculo infantil de Migallas Teatro, arredor das 22.00 horas, e a xornada pecharase cunha gran verbena, a partir das 23.00 horas, amenizada pola orquestra Galilea, neste caso na Praza de España.

Na xornada dominical, Picuíña fará o tradicional pasarrúas, tamén ás 11.30 horas. As 12.30 a Virxe do Carme será homenaxeada novamente na misa solemne, cantada pola Coral Lembranzas, na Igrexa de Santa María do Porto de Marín. A Charanga OT amenizará a sesión vermú do domingo, e pola tarde terá lugar, ás 18.30 horas, a agardada ofrenda floral á patrona dos mariñeiros dende o Concello e posterior procesión acompañada pola música da Asociación Artístico-Cultural Os Chaneiros e a Banda de Música de Marín.

Ás 00.00 horas, como é tradición, gran tirada de fogos de artificio para despedir os festexos.

Cartel de Belén Diz

Belén Diz Juncal (1993) é unha ilustradora galega adicta a raiar o papel e consumir bolígrafos Bic para crear novas realidades e imaxinarios construidos a partires de recordos, sensacións e sentimentos. As súas ilustracións falan de diferentes temas e disciplinas, nos que destacan os da infancia, o corpo e o fogar como refuxio, das miradas, a intimidade e a importancia do instante, do xogo que existe entre o público e o privado e a capacidade de volver tanxible a memoria. Todo isto a través de debuxos realistas, cun coidado meticuloso respecto á técnica, luces e sombras.

Con respecto ao cartel, Diz explica que buscaba principalmente “rescatar a idea de Marín como pobo mariñeiro, ilustrando elementos representativos da festividade, como a embarcación e as flores, e do mar para darlle un toque fresco, algo que se potencia coa técnica empregada, bolígrafo de cor azul".

Todos estes elementos arroupados por unha representación da Virxe do Carme un pouco menos convencional, sen atavíos, so como unha figura que funciona como elemento protector, acollendo as embarcacións entre as súas mans. Neste punto, a ilustradora quixo facer tamén “unha pequena homenaxe ás vítimas do Pitanxo, que tiven moi presente durante todo o proceso de creación do cartel”.

Ceremonia na Escola Naval

Un dos actos centrais da programación das Festas do Carme en Marín é a cerimonia na Escola Naval. Aministra de Defensa, Margarita Robles, será a encargada este ano de presidir o certame, unha cerimonia na que se celebra a Jura de Bandera do novo alumnado da academia da Armada e a Entrega de Despachos aos que rematan os estudos. Para a edición deste ano non se conta coa presenza do Rey Felipe VI, quen sí estará en 2024, cando a princesa Leonor curse o seu ano de estudos na Escola Naval.