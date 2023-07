16 de xullo, día da Nosa Señora do Carme. Todas as poboacións mariñeiras están de celebración. En concreto, as vilas do litoral pontevedrés énchense de fermosas flores que ateigan o mar de cores, bandeiras e follas de palmeiras que engalanan as múltiples embarcacións que se botan á ría, sendo a máis acicalada a que porta a imaxe da Virxe do Carme.

A comarca do Morrazo cobra especial protagonismo nesta xornada, polo seu profundo carácter mariñeiro. As diferentes confradías engalanan as súas embarcacións e xa teñen todo disposto para a procesión marítima de mañá, un momento moi agardado e inesquecible para as xentes do mar. No caso da comarca de Pontevedra, a imaxe da Virxe acudirá puntual á súa cita para surcar as augas da ría, e ademáis de Marín, outras dúas vilas sacarán á patrona nas súas procesións marítimas: Combarro, en Poio, e Ponte Sampaio, en Pontevedra. No caso de Combarro, hoxe pola tarde haberá actuación infantil a cargo de Nelson Quinteiro e despois será a quenda das Pandereteiras de Ronsel. Ás 21.30 horas terá lugar o concerto do grupo Cantos da Terra, que dará paso á Noite Meiga con conxuro e degustación de queimada a cargo do Bruxo Cubela. O domingo haberá misa cantada pola Coral de Poio ás 13.00 horas, seguida do concerto de Os Chispas do Lérez. Ás 18.00 horas, procesión desde a iglesia de San Roque coa Banda de Gaitas e Tambores Vides Novas e o grupo de gaitas Os de Algures ata o porto. No caso de Ponte Sampaio, hoxe haberá pasarrúas dos Gaiteiros das Rías Baixas e pola noite verbena coa orquestra Compostela e disco móvil Superfabrik. No día do Carme haberá misa solemne, tamén ás 13.00 horas, e posterior procesión marítima, acompañada por la Banda de Música Artística de Arcade. Ás 21.00 horas a Banda de Música de Arcade e a Banda Xuvenil de Barro ofrecerán un concerto.