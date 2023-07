A fin de semana do 21, 22 e 23 de xullo traerá consigo unha nova edición da Feira “NON-STOCK” que encherá de importantes descontos á vila de Bueu. No “Non Stock” os comercios da localidade de Bueu, xunto con comercios de Cangas e Moaña, liquidarán os seus stocks a prezos incribles.

A feira “BUEU NON-STOCK” celebrarase os días 21, 22 e 23 de xullo no aparcamento de “As Lagoas” en Bueu. Esta é a mesma ubicación que na edición anterior, e que se volveu escoller pola organización xa que brinda, as persoas visitantes, todas as facilidades para o aparcamento nas inmediacións do lugar.

No espazo instalaranse máis dunha vintena de establecementos comerciais de Bueu, Cangas e Moaña que ofrecerán descontos de ata o 80% en sectores como a moda, infantil, deportes, xoiería ou xogos de mesa.

Ao igual que durante a Feira de Oportunidades do Morrazo, cada establecemento participante ubicarase nunha jaima individual de 25m2, perfectamente acondicionada e decorada para expor ao público visitante os seus produtos con importantes descontos, creando un espazo moi chamativo visualmente á vez que amplo, agradable e seguro para visitar.

O evento abrirá as portas o vindeiro venres 21 de xullo en horario de 10:30h a 14:00h e de 18:00h a 23:00h, o sábado 22 compartirá horario co venres e o domingo 23 de xullo as clientas poderán visitar a Feira en horario de 10:30h a 14:00h e de 18:00h a 22:00h.

O evento esta deseñado para desfrutar en familia ou individualmente dunha xornada de compras ao aire libre, aproveitando os importantes descontos que o comercio local ofertará aos visitantes. Ademais da experiencia comercial, os visitantes á feira poderán desfrutar de sorteos de regalos polas compras realizadas nos comercios, e para os máis pequenos do fogar haberá inchables durante as xornadas de tarde.

Os dias 11, 12 e 13 de agosto terá lugar unha nova edición da Feira de oportunidades, que contará este ano con preto dunha trintena de participantes

Dentro do espazo comercial habilitarase unha zona de cantina para que as persoas visitantes poidan deixar a un lado o cansancio de perseguir descontos nos máis de 500m2, adicados exclusivamente a exposición e venda, que se habilitarán no recinto de As Lagoas.

Dende a organización quérese facer unha invitación á toda a sociedade do Morrazo e arredores para que visiten as instalacións do evento e desfruten do comercio local da vila e arredores. É importante apoiar un sector vital na creación de emprego e riqueza para as vilas da zona e que precisa do apoio da xente máis que nunca.

O evento, do que se espera unha gran afluencia de público, está organizado pola Asociación de Comerciantes e Industriais de Bueu (ACIBU), e contará co aval da experiencia de FECIMO neste tipo de eventos (este ano organizará a 18ª edición da Feira de Oportunidades do os días 11, 12 e 13 de agosto con perto dunha treintena de participantes).

O evento será cofinanciado pola Xunta de Galicia a través da liña de axudas CO300A en apoio ás asociacións de comerciantes e contará tamén co apoio e colaboración do Concello de Bueu.