Rosaleiros e rosaleiras prepáranse para exaltar un ano máis a calidade e a boa saúde da que gozan os viños desta emblemática subzona da D.O Rías Baixas durante a XXXI Feira do Viño do Rosal, que recupera as súas datas habituais e terá lugar esta mesma fin de semana, os días 14, 15 e 16 de xullo, coa praza do Calvario do Concello coma escenario principal.

Unha cita para a que o Concello vén de reforzar a programación e na que invitan a participar a toda a veciñanza e mais os seus visitantes para gozar da boa maridaxe dos viños do Rosal coa “música, as actividades de lecer, a gastronomía ou a posta en valor do patrimonio da zona”, en palabras da alcaldesa Ánxela Fernández, que o ten claro: “O viño é parte da nosa orixe, do noso presente e do noso futuro. É parte da nosa identidade”.

Así as cousas, as adegas que se atopan na Denominación de Orixe Rías Baixas e que forman parte da asociación Cabaqueiros do Rosal serán as grandes protagonistas da feira e ofrecerán a degustación dos seus viños a todos os visitantes nas casetas da praza do Calvario tanto o sábado coma o domingo a partires das 11.30 horas.

Ánxela Fernández: “O viño é parte da nosa orixe, do noso presente e do noso futuro. É parte da nosa identidade. Agardo que todos brindemos polo mellor dos futuros xuntos. Longa vida ao viño e á Feira do Viño do Rosal!”

Aposta pola profesionalización

Unha cita que nos últimos anos deu tamén un paso importante no coñecemento da profesionalización do sector, converténdose nun gran lugar de encontro e aprendizaxe vitivinícola. Se a pasada edición contou nada menos que co MW Pedro Ballesteros, este ano recibirá a visita de Jorge Vila Fernández, fundador da Galicia Wine Academy.

Ademais de protagonizar unha cata comentada ás 12.30 horas do venres, Vila será tamén o encargado de dar o pregón desta XXXI edición da Feira do Viño do Rosal. Unha intervención que dará o pistoletazo de saída oficial a feira a partires das 20.00 horas do vernres, xusto antes do nomeamento de cofrades e insignias.

Concertos

Por suposto, a música repite coma outra das grandes maridaxes das festas, con concertos previstos para os tres días de programación.

Deste xeito, Blues do País e Sindicato de Verbena abrirán o programa musical o venres a partires das 23.00h mentres que Llorente&Tribu tocará ás 13.30 h do sábado. The Soul Jacket será protagonista tamén o sábado, pero xa ás 23.00 horas; e Acevedos Delgados e Somoza Trío actuarán ás 12.30 e 20.00 horas do domingo, respectivamente.

Showcooking

Como en toda boa cita gastronómica do verán galego, tampouco na Feira do Viño do Rosal faltará a presenza do mellor da nosa cociña cun showcooking a cargo de Alex Iglesias previsto para ás 12.00 horas do sábado. Ademais, haberá tamén un obradoiro de cociña infantil da man de Isaac Míguez o domingo, para o que é preciso inscripción previa.

Actividades para os cativos

E é que o programa non se esquece dos máis cativos da casa cunha completa aposta polas actuacións infantís. Se Pulpiño Viascon, de “Trikimachín”, entreterá aos pequenos a partires das 20.00 horas do sábado; o espectáculo “Que Curioso” do Mago Noel encherá de creatividade a praza a partires das 19.00 h do domingo.

Visitas guiadas e actividades de enoturismo

Ademais de todo isto, durante a semana da Feira, veciñanza e visitantes poderán gozar tamén de visitas guiadas a auténticas xoias do patrimonio do Rosal como son os Muíños do Folón e do Picón e máis ao Museo do Cabaqueiro. Na mesma liña, estarán tamén dispoñibles rutas de enoturismo nas propias adegas, onde coñecer de preto a elaboración destes viños, con cata comentada incluída.

Exposicións

Finalmente, o Concello tamén ten previstas varias exposicións que poderán visitarse desde o venres 14 de xullo ata o martes 25 de xullo na sala de exposicións do concello en horario de 11.00 a 14.00 horas e de 18. a 22.00 horas. A oportunidade perfecta para coñecer de preto e deixarse embaucar pola pintura de artistas como Antonio Baños Saldaña ou Antonio Comesaña Abalde, ademais da exposición Filatélica a cargo do Grupo Filatélico e Numismático Val do Rosal.

Música, cultura, gastronomía e convivencia agrúpanse deste xeito en torno aos grandes viños do Rosal nunha cita que non podes perder. “Agárdovos para brindar polo mellor dos futuros xuntos. Longa vida ao viño e á Feira do Viño do Rosal!”, despídese a alcaldesa Ánxela Fernández.