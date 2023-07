Quen non foi emigrante en Galicia? Para conmemorar esa diáspora a través do mundo, Ponte Caldelas celebra unha nova edición da súa Festa Gastronómica do Emigrante, que recuperaba o ritmo anual en 2022 tras o parón ocasionado pola pandemia.

A Alameda da localidade acollerá este evento durante os días 7, 8 e 9 de xullo, nunha fin de semana na que os participantes poderán desfrutar de elaboracións culinarias procedentes da comida brasileña, mexicana, alemana, venezolana ou italiana, entre outras nacionalidades onde os galegos deixaron a súa pegada, ademais de por suposto a deliciosa gastronomía local.

Por un módico prezo de seis euros, os comensais poderán saborear un prato acompañado dunha bebida.

Sabores de sete países participantes

Coma en anteriores edicións, a localidade pontevedresa espera unha grande asistencia a este evento culinario, no que se ensalzan diferentes propostas gastronómicas procedentes de sete países que, ao longo do pasado século, foran destino frecuente da emigración galega e, tamén, de Ponte Caldelas.

Cales son estas propostas? Colle un pano de papel mentres apuntas, porque pode que a boca se faga auga!

Para os amantes da cociña mexicana, Mesón Mexicano trae os sabores intensos do país máis colorido de América. Seguindo cara o sur, Venezuela non se queda fora do evento, e entra da man do Asador A Fracha, e Brasil trae as receitas máis tropicais con Rodicio Porteliña.

Fora de tópicos, dentro dos países europeos que máis emigrantes galegos recibiron atopamos, por suposto, a Alemaña. As propostas xermánicas chegan da man da Tapería Victoria. Iso si, tede coidado con confudila con O Gaiteiro, que chega dende ben preto para traer as receitas universais de Bélxica. Por último, o derradeiro país en pasar por esta festa será Italia, que cos sabores do mediterráneo participará baixo as cociñas de Quattro in Piazza.

Os días 7, 8 e 9 de xullo

E si, tamén haberá, como en anos anteriores, propostas máis cercanas á nosa gastronomía local para aqueles que quizais non sexan tan aventureiros cado se trata de encher os pratos. Todos eles poderán saborear as receitas de Valenciaga Catering, con firma de fogón galego.

Ademais seguiremos tendo stands únicamente adicados a pan, doces e empanadas, da man de Elena ‘Alameda’ e a Panadería Toño.

Acompañado de actuacións musicais

E como non pode ser doutra maneira, as comidas estarán amenizadas por diferentes bandas musicais durante os tres días que dura a Festa.

O venres, pola noite, amenizarán a velada os Four Passengers, para dar paso ao dobre concerto do sábado ao día seguinte: a mediodía, sesión con Aires da Castrelada, e pola noite, un toque diferente cos Mariachis de Leonardo Flores, que do mesmo xeito que fixeran en edicións anteriores, pasearán pola Alameda facéndose fotos cos asistentes.

Para rematar, o domingo, o último día da festa gastronómica, concerto de Catro Ventos ao mediodía.

Así remata a nova edición da Festa Gastronómica do Emigrante, que pecha unha vez máis coas mellores expectativas. Porque, recorda, o verán vívese en Ponte Caldelas!