É sen dúbida un dos produtos estrela da gastronomía galega, protagonista das mellores festas en numerosas vilas. Aínda que non todas teñen a historia da que, neste 2023, chega á súa XXXI edición: a Festa dos Callos de Meis.

O municipio pontevedrés acollerá, un ano máis, a celebración desta popular Festa, onde se repartirá unha gran cantidade de racións que os asistentes poderán disfrutar por un módico prezo. A cita, que se orixinou fai máis de tres décadas, naceu coma unha celebración entre amigos e veciños, e actualmente é unha das festas con maior afluencia dentro da comarca, con cifras que superan os miles de visitantes.

Ademais, coincidido con este acto gastronómico, Meis celebra as festas de San Bieito e San Cristovo, con actividades lúdico-culturais e relixiosas.

O programa de actividades

Coa actuación de A Gárgola no Rural no día de onte, daban comezo as Festas de San Bieito. E é que a XXXI Festa dos Callos celébrase o domingo 9 de xullo, no Campo da Feria de Meis, pero as actividades das Festas iniciánse moito antes.

Hoxe venres 7, ás 11.00 horas disputaráse o VII Torneo de Xadrez e, pola noite, a partires das 22:30 horas, pistoletazo de saída coa gran verbena a cargo das orquestras Compostela e Metrópolis.

Mañá sábado 8, celébrase San Cristovo, festexos que comezarán ás 19.30 horas coa misa de campaña, seguida da bendición e procesión tradicional. Despois, ás 21.30 horas terá lugar a presentación do libro Bosque Santo, de Silvia Rodríguez Coladas. Para finalizar a xornada, ás 22.30, chega a verbena a cargo das orquestras Trébol e Bomba.

Por último, o domingo 9 celebramos coa boca feita auga os actos da XXXI Festa dos Callos, que comezarán ás 9.00 horas coa saída da VIII Ruta BTT dende Praza de España.

A XXXI Festa dos Callos celébrase o domingo 9, pero os festexos comezan moito antes

Ás 11.30 horas dará inicio á degustación de callos, cun precio fixado en 8 euros por persoa, que inclúen a ración acompañada de pan e viño (con cunca e cazola de barro conmemorativas, de regalo). A comisión organizadora do evento pretende , ademais, alcanzar o éxito co maior reparto deste tradicional prato.

Ao marxe do acto gastronómico como tal, acompañarán durante o domingo diferentes actividades lúdico-culturais, tanto antes como despois da gran xuntanza culinaria.

A xornada, que fará as delicias dos máis lambóns, estará amenizada pola charanga Alambique, a Rondalla do Clube de Campo e o dúo La Mecánica. Para finalizar, ás 22.00 horas, concerto de Xabier Díaz e As Adufeiras de Salitre.

O luns 10 estará enfocado ao disfrute dos máis pequenos da casa, que poderán asistir dende as 17h á gran Festa Infantil. E para os que pensan que durmir está sobrevalorado, ás 22 horas comeza o concerto de Lontreira, seguido da actuación de DJ Bruno Canario.

A última xornada festiva, o martes 11, será para honrar a San Bieito, con misas dende as 8.00 horas ata as 12.00, sendo a do mediodía unha misa solemne cantada pola Coral Xuntanza, que dará paso á procesión acompañada pola Banda de Música Cultural de Meis. Tras os actos relixiosos, chega a sesión vermú a cargo da Banda do Sequío.

Os actos relixiosos continuarán pola tarde, ás 19h e 20h , que darán paso ás actividades finais: ás 20.30 horas o espectáculo infantil A Árbore dos Desexos, a cargo de Pillaband; e o broche final, ás 22 horas, coa actuación do grupo Flamenco.