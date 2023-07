Silleda está de festa. Na xornada de onte daban comezo oficialmente as Festas de Verán da localidade coa celebración do Lacón Rock Stars na praza Siñor Afranio. O concerto, que arrancaba despois do chupinazo na propia praza, abría así 4 xornadas intensas de celebracións na capital trasdezá.

Para hoxe venres, festivo no municipio, o protagonista será o lacón, coa edición 23 da cita gastronómica na praza de Juan Salgueiro, onde as celebracións comezarán xa a mediodía. Ás 12:00 horas haberá pasarúas do grupo Aires do Trasdeza do CPR María Inmaculada, que actuará na praza xunto cos grupos de Acordeóns e Gaitas da Escola de Música Municipal. Ao remate haberá unha degustación de produtos elaborados con lacón.

O deporte tamén terá o seu espazo na programación da xornada de festivo local, co torneo Kids League 3X3 no Estadio Outeiriño-Joselu Mato. Será a a partir das 15:00 horas. Xa pola tarde actuarán na praza as Bandas Infantil e Xuvenil de Silleda, servindo como aperitivo á gran cea con preto de 1.500 persoas na cita organizada dende a Asociación Cultural O Lacón. De seguido, ás 01:00 horas na rúa Pintor Colmeiro haberá verbena coa orquestra madrileña La Misión. Disco Móvil Chocolate pechará a noite do venres.

A animación musical nas rúas seguirá gañando protagonismo o sábado, co pasarrúas da Banda Recreativa e Cultural da Bandeira, que tamén ofrecerá un concerto ás 13:30 na Avenida do Parque. A charanga BB+ e a Batucada Os Vikingos poñerán a nota musical máis festeira nas rúas e bares, tanto na sesión vermú como a partir das 18:30.

A animación das rúas tamén chegará pola tarde, a partir das 17:30 para o público máis novo da man da actuación Con Tom e Son, a través do programa Cultura no Camiño. A Banda de Música Municipal de Silleda ofrecerá ás 20:00 horas un concerto na praza Siñor Afranio e a noite estará amenizada pola Charanga BB+, o Grupo Tentacións, DJ Carlos López e DJ Calwin.

Para rematar os festexos, o domingo día 9 as festas rematarán coas bandas de novo como protagonistas. A Banda de Música Municipal de Silleda fará o pasarrúas e a sesión vermú na avenida do Parque. A misa estará cantada pola Coral Polifónica Trasdeza e, xa pola tarde, arredor das 18:00 horas, está prevista unha Gynkana para os máis cativos no entorno da praza Juan Salgueiro. No concerto da tarde (19:30) a formación local estará acompañada pola Banda de Música de Vilatuxe, na praza Siñor Afranio. O grupo Supermirafiori, DJ Kintana, e os fogos de artificio, poñerán o punto e final aos festexos.

O Concello de Silleda colabora na loxística destas Festas de Verán, e agradece públicamente o esforzo tanto da Asociación Xuventude de Silleda como da Asociación Cultural O Lacón para sacar adiante esta celebración.