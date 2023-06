Como cada 29 de xuño, o Concello de Agolada festexa o día grande das súas festas patronais na honra de San Pedro e San Pablo. A celebración prolongarase durante tres días, ata o vindeiro sábado, 1 de xullo, nunhas xornadas nas que a música non deixará de soar, compartindo protagonismo cos actos litúrxicos programados para homenaxear aos santos patróns da localidade.

A banda de música popular de muimenta e a artística de merza farán os tradicionais pasarrúas e ofrecerán un total de catro concertos

Os festexos comezarán esta mesma mañá, a partir das 11:00 horas, co pasarrúas a cargo da Banda de Música Popular de Muimenta. De seguido, ás 12:30 horas, haberá misa solemne cantada, como ven sendo habitual, pola Coral Polifónica de Agolada. A banda local será a engargada tamén de dar un concerto na sesíón vermú sabatina. Xa pola tardiña, a mesma agrupación dará un novo pasarrúas pola localidade, para logo ofrecer un novo pase na Praza do Concello. A verbena nocturna deste xoves inaugural das festas de Agolada estará amenizada polo grupo Fussión e a orquestra Panamá.

Para o venres 20 de xullo está programado un novo pasarrúas, desta volta coa Banda Artística de Merza como protagonista, tamén ás 11.00 horas. De igual xeito que na xornada anterior, haberá misa solemne ás 12.30 horas e concerto da citada banda, que voltará ás 20.00 horas para percorrer as rúas da vila e ofrecer outro concerto as 20.30 horas. Discomóbil Chocolate e Orquestra New York serán as agrupacións encargadas de animar a verbena deste segundo día de festas.

Para rematar a homenaxe a San Pedro e San Pablo na vila dos Pendellos, o sábado 1 de xullo a agrupación tradicional Bico da Balouta dará un concerto ás 13.30 horas para amenizar a sesión vermú desta derradeira xornada, e pola noite, a partir das 20.00 horas, haberá Cantos de Taberna polos distintos bares da vila. Dj Pacheco poñerá o punto e final a unhas festas que prometen diversión para todos os veciños, veciñas e visitantes que se acheguen ata Agolada durante tres intensos días de troula.