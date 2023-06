Regresar ao medievo é posible grazas á feira medieval de Moaña Antiqua, que, como nas anteriores edicións, levará a esta vila do Morrazo ao pasado. Concretamente o fará dende a zona de San Martiño, o punto exacto onde naceu Moaña, crecendo cara a costa ata convertirse na localidade que coñecemos no día de hoxe.

Do 30 de xuño ao 2 de xullo, na contorna da Igrexa de San Martiño, colocaránse os postos de comida e artesanía, animacións e obradoiros que caracterizan esta festa.

Inicio da Feira: 30 de xuño

O venres 30 comezará oficialmente a Feira, que inicia, como xa é habitual, cunha exposición na Casa da Música, nesta ocasión falamos da Exposición de Manuel Uxío García Barreiro.

Exhibicións, obradoiros, arte e música para viaxar ao medievo dende a orixe de moaña

O pregón será a cargo de Xavier Blanco, ás 21:00 horas, o Mestre Gaiteiro de Moaña que tamén protagoniza o Obradoiro do Gaiteiro Verde da Fundación Legar, ás 18:30h dese mesmo venres.

Tras o pregón seguirá a actuación de A. C. Salgharitas e o espectáculo de Troula Animación, un clásico xa de Moaña Antiqua e que visita a Feira por cuarta vez. Nesta ocasión faino co seu número “Lume”, ás 22:45 horas, seguidos dunha foliada popular a partires das 23:50 da noite, no adro de abaixo. Unha festa que se repetirá o día seguinte.

Xullo comeza o sábado 1, coa apertura da Feira ás once da mañá, seguida dunha hora de xogos temáticos para toda a familia coas actividades infantís organizadas pola Asociación Trebellos, que continuarán tamén pola tarde a partires das 17h. Mentres, a mediodía poderemos disfrutar da actuación da A.C.F. Solaina e unha demostración de cetraría con Falcóns Galicia, tanto pola mañá como pola tarde.

Ademáis, ese mesmo sábado, ás 19 horas, terá lugar unha das actividades xenlleiras de Moaña Antiqua, a representación de combates medievais, as Xustas a cabalo, con diferentes demostracións e probas de habilidade, que se pecharán cunha sesión de adivinación coa Pitonisa Felisa, que atenderá as persoas curiosas dende as 19h ata as 21h.

Ás 20:45 chega o momento da cultura, coa presentación oficial do libro “Igrexa de San Martiño de Moaña, arte e historia”de Manuel Uxío García Barreiro.

Pola noite, concerto de Anxo Lorenzo coa súa banda, un dos gaiteiros moañeses máis internacionais, ás 22:30h, antes da foliada.

Fin de Festa: domingo 2 de xullo

O derradeiro día de festas, pero non por iso menos importante, comeza coa Ruta de San Martiño, coa Asociación A Illa dos Ratos, ás 10:30h, antes da apertura da Feira media hora despois.

A asociación Trebellos volve encher a mañá coas súas actividades e divertimentos infantís, mentres que A. C. Charaviscas de Domaio pon a nota musical á hora do vermú. Pola tarde, repetimos a demostración de Cetraría e as prediccións da Pitonisa Felisa, que dan paso ao teatro do Dúo Vaguedades (Isabel Risco e Fran Rei) ás 19:30h, un dos eventos estrela desta edición.

Ademais, esta edición de Moaña Antiqua contará con zona de lecer na carballeira situada na contorna de San Martiño. Aí, todos os visitantes poderán gozar de primeira man do traballo dos artesáns nos seus propios talleres e observar como elaboran as súas pezas en directo.

Estes obradoiros estarán acompañados de tabernas, polbeira, postos de antigüidades e zona de actividades para á mocidade, de balde. Así, Moaña viaxa varios séculos no pasado, e nós nos mergullamos na súa historia medieval a través das mellores actividades culturais.