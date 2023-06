A parroquia estradense de Sabucedo xa está preparada para vivir cinco intensos días de celebración do 6 ao 10 de xullo ao redor da milenaria tradición de Rapa das Bestas. Dentro da programación elaborada pola asociación organizadora do evento, destacan como sempre as actividades relacionadas coa recollida das Bestas no monte e a propia Rapa que se leva a cabo no curro en tres quendas.

Pero a maiores da Rapa como tal, esta festa de interese turístico internacional conta no seu cartel cunha gran variedade de ofertas musicais, repartidas ao longo do día e a noite durante as tres xornadas. Durante a noite do xoves día 6 arrancará a duodécima edición da Gala Rapa das Bestas de Sabucedo, que sirve para rendir homenaxe aos aloitadores. Será ás 21.00 horas. O día seguinte terá lugar a tradicional misa en honor ao patrón de Sabucedo, San Lourenzo, e a posterior saída dende O Celeiro para comezar a procura das Bestas.

A música comezará pola tardiña, arredor das 20.00, co pasarrúas de Tralha da Terra de Montes, para posteriormente inaugurar a exposición “O sentir dun pobo: Sabucedo e a Rapa das Bestas”. A xornada péchase a partir das 23.00 cunha nova edición do Festival Rapasons, un certame consolidado no calendario festivo da comarca que contará desta volta coa música de Sheila Patricia, Balkan Bomba, Brinkadelia Troupe e Funkiwis.

A Rapa das Bestas celébrase entre o 6 e o 10 de xullo

O sábado ás 11.00 realizarase a recollida das Bestas no Castelo, chegando a Sabucedo en torno ás 14.00 horas. Seguidamente tocará Udra e Airiños de Caldelas no Palco da Fonte. As portas do curro abriranse ao público ás 17.30 para presenciar a actuación de Tequexetéldere, que actuará unha hora despois. De seguido, o momento máis agardado para moitos, a primeira Rapa do ano. A velada nocturna do sábado estará amenizada polo concerto de Mekánica Rolling Band e ás 23.00, xa no Campo do Medio, será a quenda de La Banda de Ayer e Fania Blanco Show.

A xornada dominical comezará coa apertura do Curro ás 11.00 horas e a actuación de Gabi Reboredo. O segundo curro será ás 12.00 horas. Festicultores Troupe animará a hora do vermú, mentres que pola tarde haberá máis música no Palco da Fonte, con Pandereteiras do Val de Quireza, Polo correo do vento, Pakolas e Catuxa Salom. Ás 23.00 haberá verbena popular coas orquestras Miramar e Dolce Vita.

Xa o luns, para rematar a programación abrirase o curro ás 11.00 horas para presenciar a terceira e derradeira Rapa desta edición, e contarán coa música de Airiños de Caldelas.

Durante os cinco días de celebración, levaranse a cabo visitas guiadas que percorrerán o patrimonio de Sabucedo. Estará habilitado un punto de información para non perder detale desta iniciativa.

A venda de entradas faise exclusivamente online, e aínda se pode facer a través da web da asociación Rapa das Bestas, www.rapadasbestas.gal.