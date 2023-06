Unha vivenda unifamiliar urbana con parcela independente na Estrada? Sí, é posible. Hai uns meses empezaba a comercialización das 25 parcelas para este tipo de edificacións na urbanización do desenvolvemento privado levado a cabo no entorno do novo Mercadona. Das 25 parcelas, a firma estradense Habita Inmobiliaria encárgase da comercialización en exclusiva de 19 delas, parcelas que son dunha das familias que posuía boa parte dos terreos. Cuns prezos que oscilan entre os 36.000 euros das que contan con seis metros de frontal, e os 70.000 euros das que acadan os 12 metros, desde Habita Inmobiliaria, o seu responsable, Alejandro García, asegura que “é a única opción real que existe na actualidade, e penso que tamén nun plazo de tempo importante, para contar cunha vivenda unifamiliar urbana na Estrada con parcela independiente”. Ademáis, cada propietario terá total liberdade para diseñar a súa propia vivenda sen ningún tipo de condición estética.

As parcelas están a despertar a interese de moitas familias que pensan en contar co fogar dos seus soños, a tan so 300 metros do centro da vila, nunha urbanización nova, soleada, e con todos os equipamentos e servizos. Dende Habita Servicios ofrecen toda a información e asesoramento nos teléfonos 986198948 e 620559325, así como desde as súas oficinas no número 40 da Avenida de Ponteareas.

Líderes en seguros con pólizas a medida

Con máis de duas décadas de traxectoria no sector asegurador, Inversia Seguros comparte sede en A Estrada, así como o mesmo criterio empresarial, nunha firme aposta pola claridade e a seriedade. A atención ao cliente e o asesoramento personalizado son dous piares fundamentais nos que se asenta o éxito da axencia, considerada ademáis, dentro da propia compañía Helvetia, como unha das máis importantes a nivel nacional.

A compañía suiza está consolidada como un referente no sector e quere manter a súa aposta na comarca, porén non renuncia a grandes inversións en imaxe na zona, con ambiciosas campañas, ofrecendo todo o apoio e respaldo necesario para manter os estándares de calidade que os levaron a consolidarse na súa posición actual no mercado local.

A elaboración de pólizas a medida totalmente personalizadas marcan a diferencia en Inversia Seguros con respecto a outras compañías, convertíndoa nun referente na xestión de riscos, e cunha tendendia clara hacia unha disposición permantente de cara aos seus clientes.