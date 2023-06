85, Pastelería Mimela sorprende cada tempada, dende hai case catro décadas, coas novedosas elaboracións levadas a cabo polo seu responsable, Antonio Sanmartín. Nunha aposta indiscutible polo produto de proximidade, o establecemento estradense mestura tradición e modernidade, a ás súas clásicas propostas por estas datas, como son as tartas de froitas de tempada, doces e pasteis de todo tipo ou as tellas de San Paio, entre outros, súmanse outras como os seus xeados 100% artesáns, con máis dunha trintena de sabores, o complemento final perfecto para as sobremesas de verán. Ademáis, e despois do éxito de anos anteriores, estas elaboracións manteñen o formato co que triunfaron os últimos veráns, en tarro para levar. “Deste xeito aguanta máis, e a xente pode levalo para casa sen problema, xa que aguanta varias horas”, asegura Sanmartín.

Pastelería Mimela ten preparado para este San Xoán máis novidades. Desta volta, na noite máis máxica do ano, a protagonista será unha coca de cheesecake, con intenso sabor a queixo e moi cremosa, feita sobre masa de longa fermentación cun toque de vainela BIO de Madagascar, auga de azahar ecolóxica de Norohy con ovos de Volteiro, manteiga Corman con limón de Cuntis. Tampouco se esquecen das elaboracións salgadas, como as focaccias, con masa de alta hidratación, crocante por fóra e moi tenra por dentro, aportámoslle un toque estradense con sidra ecolóxica Peroja. En definitiva, un sinfín de posibilidades para saborear tanto nestas festas de San Paio como ao longo de todo o ano. Recoñecemento do IES Nº 1 pola promoción do galego O Premio IES-G que entrega o IES Nº 1 de A Estrada acadaba este ano a sua oitava edición, despois do parón obrigado pola pandemia. Desta volta quixeron recoñecer a labor de Pastelería Mimela á hora de empregar e promocionar o uso da lingua galega día a día. O xurado, formado por alumnado de 4º ESO valorou o emprego da lingua galega tanto na atención á clientela no día a día como na cartelería do establecemento, así como, especialmente, nas campañas de publicidade que realiza periódicamente e nos contidos publicados nos seus perfís de redes sociais. “Pastelería Mimela destaca por ofrecer un produto de calidade, artesán, innovador e responsable socialmente”, explicaron desde o centro. O pasado martes 20 de xuño, durante a celebración da gala Revista Viva no Teatro Principal, fíxose entrega do galardón a Antonio Sanmartín, responsable do establecemento estradense. En anteriores edicións, o Premio IES-G premiou a labor de normalización da nosa lingua a outros comercios da localidade, como son Librería Marxe, Treixa, Copiestrada, Calzados A Esquina, Taberna Navegación, Nobelo a Nobelo e Tapería O Camiño. Antonio Sanmartín amosábase emocionado e moi agradecido polo recoñecemento declarando publicamente que “podo dicir deste que é un dos días máis felices da miña vida. Polo premio, polo recoñocemento, polo meu amor a Galiza, o galego e os galegos! Pero, nomeadamente, por ver como a mocidade lle dá valor ao noso, polo que loitamos, polo que loitaron! Polo noso patrimonio!”